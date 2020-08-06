韓式主題餐廳「涓豆腐」業績表現亮眼。（豆府餐飲集團提供）

「飛機河粉」涼拌酸辣牛肉河粉。（豆府餐飲集團提供）

（左起）「飛機河粉」羅望子汁、檸檬煉奶。（豆府餐飲集團提供）

「涓豆腐」餐廳至今仍採最高防疫措施，每桌皆有隔板。（豆府餐飲集團提供）

臨近父親節，各地知名餐廳推出「霸氣」優惠滿足消費者，訂位幾乎爆滿。主打韓式料理餐飲的豆府餐飲集團，集結旗下5大品牌─涓豆腐、北村豆腐家、銅盤、韓姜熙的小廚房、姜滿堂推出「幸福老爸」活動，即日起8月21日前用餐單筆消費滿888元，即可參加「幸福老爸 愛爆棚」現場抽獎活動，有機會抽中多項好康，其中「當日用餐整桌8元」讓人超心動，業者表示，目前品牌主打的韓式主題餐廳「涓豆腐」訂位已滿8成，消費者反應頗佳。

業者表示，抽獎活動最高有機會抽中「當日用餐整桌8元」，可當場現折，直接省下大餐費用，拿來買個好禮物孝敬老爸。另外還有「當日用餐8折」、「用餐折888元」、「經典料理8元兌換券」、「魔鬼對決電影票」等5.2萬個豐富獎項。

至於集團旗下的越南料理「飛機河粉」位於各大百貨美食街櫃位，為歡慶父親節推出超有感的回饋優惠，於8月22日前，單筆消費滿888元就送「免費升級B套餐」兌換券，加碼請老爸吃炸雞、炸春捲雙拼1盤和越南經典飲品1杯；8月10日至8月底前，每周一、周二也有為上班族老爸推出的優惠，憑官方粉絲團截圖，購買當日指定「沙嗲系列河粉」或「乾拌涼拌系列河粉」，直接請喝「越南羅望子汁」或「檸檬煉奶」1杯。

針對近日台灣疫情出現零星病例，是否引發餐飲業者的焦慮，業者坦言：「疫情爆發以來餐廳防疫工作從未懈怠，餐桌上的隔板亦未拆除，所以業績目前仍未受影響」。

(中時 )