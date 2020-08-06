1名暖心男同想獻聲按撫女同學，卻讓女同學哭的更加難過。（翻自爆料公社）

1名男童媽媽在爆怨公社PO文表示，她要替自己的兒子道歉，因為日前兒子的班上，有1位女同學中午睡不著覺，突然想媽媽而大哭，兒子暖心大發想獻聲安撫女同學，結果卻適得起反，讓女同學徹底崩潰哭的更厲害，對此這位男童媽媽相當自責，進而表示歉意上網發文。

男童的媽媽PO文道歉，聲稱自己的兒子實在太不貼心，竟然讓女同學哭的更傷心。據了解，男童所就讀幼稚園到了午休時間，男童的女同學因睡不著，又突然想到自己的媽媽進而嚎啕大哭，男童暖心大發趕緊獻聲想安撫自己同學，但沒想到男童卻唱著《虎姑婆》的歌詞，導致女同學聽的更加崩潰，輕微的哭聲演變成鬼哭神嚎，頓時將整班的老師同學驚醒，男童的媽媽聽聞後，頓時覺得自己的兒子實在有夠不貼心。

網友紛紛稱讚此位男童，「蠻暖的，直男」、「很貼心 但唱錯歌」、「哈哈哈哈！太可愛了吧」、「本來覺得很窩心的」、「好可愛，小暖男哦」，也網友表示怎麼聽的很想大笑，「明明這麼溫馨的情景，為何我卻笑了」。

(中時新聞網)