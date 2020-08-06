隨著各家新冠肺炎疫苗陸續進入大規模人體試驗階段，預定價格也紛紛出爐，但各家計價方式落差顯著，從每劑數美元到一個療程70美元都有。

嬌生、阿斯特捷利康（AstraZeneca）、Moderna及輝瑞（Pfizer）等藥廠近日陸續發表與各國政府簽下的最新疫苗供應合約。根據最新合約推算，新冠肺炎疫苗價格從每劑10美元到37美元不等，與前一批合約最低每劑4美元的價格相比有上漲趨勢。

以嬌生為例，該公司先前獲得美國政府資助4.6億美元加速疫苗研發後，近日與美國政府簽下1億劑疫苗供應合約，總價超過10億美元，相當於每劑價格10美元。

Moderna近日也宣布和多國政府簽下少量疫苗供應合約，平均價格在每劑32至37美元之間，也就是說兩劑療程所需費用最高74美元。Moderna雖未透露簽約的政府包含哪幾國，但加拿大政府近日公布和Moderna簽約。

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