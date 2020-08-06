客委會抽出14萬名幸運得主，可獲得價值800元的浪漫客庄旅遊券。(圖擷客委會臉書)

配合政府「振興三倍券」政策，各部門陸續推出振興優惠刺激經濟。客家委員會也加碼推出28萬份「浪漫客庄遊電子旅遊券」，在登記的358萬人中，有14萬人能幸運獲得價值新台幣800元的客庄券。不過有網友一查詢客庄券配合店家後秒傻眼，有些店似乎和客家文化毫無關聯，直呼「到底是發什麼意思的」！

據了解，在各部會加碼的振興券中，客庄券中籤率僅有4％，自8月1日起，中籤民眾即可持電子票券至全台11個縣市，70個客家文化重點發展區內，超過4,000家「浪漫客庄遊指定店」消費使用。

不過卻有網友在PTT上指出，一開始新聞出來時，以為客庄券只是為了推廣客家文化而發行的消費券，所以應該是去有客家文化的地方才能使用。不過該網友表示，近日收到中獎通知，查詢可使用店家後才發現，蠻多間店跟客家沒什麼關係的。直呼「請問客庄券到底是發什麼意思的！」

不少網友貼出和客家沒關聯的店家，如：鎖店、五金百貨、嬰兒用品、港式燒臘、山東小吃等等。網笑稱表示，「老闆夠客家就可以用」、「可能是暗喻客家人平時都不消費，只好靠其他人」、「客家人開的啊」、「桃竹苗都是客家地區啊，只在在這些地方都可以感受到客家文化」、「有補助才消費，推廣客家精神不行逆？」、「客家人的店都算，滿滿客家精神」。

有網友解釋「客庄券跟推廣客家無關啦」，據客委會官網也說，「本次客庄指定店家類型多元，精采豐富」只要有在70個客家文化重點發展區內店家都有機會配合。不過還是有民眾不滿表示「沒道理啊，客家人開的店跟客家文化毫無關係為何要受補助」、「大灑幣政策，每個部門在比發錢消化預算阿」。

(中時新聞網)