革命，革命，革命！這是到貝魯特訪問災區的法國總統馬克宏聽到的憤怒之聲！根據最新統計，貝魯特大爆炸已經造成至少137人死亡，

馬克宏在訪問災區時被憤怒的人群包圍，革命之聲響徹雲霄，人們在殘破的建築物和一片狼藉的街道上高喊“法國馬克龍（Macron）被憤怒的人群圍攻，在遭受嚴重破壞的貝魯特的街道上高喊“革命，革命”

馬克宏對一群記者和憤怒的人們表示，他將在訪問貝魯特以基督教為主的地區時提出一項針對黎巴嫩四面楚歌的政治階層的“新政治協議”。

在他向群眾發表講話時，抗議示威者大聲喊道：“人民要政權垮台”，一名男子激動向馬克宏大叫：“總統是恐怖分子！請幫助我們。”一名婦女在距馬克宏臉幾英寸遠的地方喊出了聽不到的話。一再喊道：“他們是恐怖分子。”

在新冠疫情侵襲下，許多抗議人士都戴上了面罩，不過，馬克宏在發表演說時並沒有維持社交距離。

(中時 )