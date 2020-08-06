大陸廣東一名OL，平時作息相當正常，但近日時常感覺眼睛乾澀、紅腫，點眼藥水後也不見改善，OL受不了到眼科檢查，醫生發現她睫毛附近有許多分泌物，再仔細檢查，竟從睫毛毛囊夾出17條蟎蟲，關鍵原因之一就是「冷氣都沒關」。

擔任品牌策劃員的OL，眼睛搔癢、紅腫將近兩個月，期間僅點眼藥水控制症狀，後來實在受不了，前往眼科診所，醫生建議她做蟎蟲檢測，隨機抽取12根睫毛，發現其中3根睫毛毛囊，藏有17條蟎蟲，數量相當驚人。

OL睫毛藏許多蟎蟲(圖片取自/都市快報)

這讓 OL相當不解，因為自己平時注重衛生整潔，每周更換床單且很少畫眼妝，這時醫生看到手機上沾有動物的毛，詢問之下才知道原來OL的室友有養貓，平時會溜到外面玩耍，回家後到處跑來跑去，加上OL房間幾乎不開窗戶、冷氣沒關過，形成蟎蟲最愛的生長環境。

眼科醫生提醒，寵物毛髮容易藏有蟎蟲，若是摸了寵物後，不要接近眼睛、更不要揉眼睛，摸完寵物最好洗手，養成不用手揉眼睛的習慣。

(中時新聞網)