因應疫情，選手比賽前需測量體溫、噴酒精消毒。（TLPGA提供，鍾豐榮攝影）

女子台巡賽年度第二場傳承賽「山溪地真善美元素營傳承賽」，今、明兩天在新竹關西的山溪地球場舉行兩回合賽事，由於每組職業好手會與一到兩位業餘小朋友與賽，也讓小選手學習高球場的禮儀與技巧。

這項賽事有49位職業選手參賽，加上男、女ABCD四組46人，共95人參賽，每一組有一至二位業餘小朋友，透過與職業選手同組的機會，達到「傳承」目的。

今天比賽發生一件插曲，一位C組小選手在剩下3洞時將球打丟了，但球袋中沒有相同標誌的高爾夫球，最後使用借來的球完成18洞，按照規定會被取消隔天的比賽資格。小選手說知道比賽時要多帶球，只是一時忘記，透過正式的規則和處置，學到高球賽應有的禮儀與態度，達到TLPGA舉辦傳承賽主要目的。

職業好手謝瑀玲演出精彩，一共抓下7隻博蒂，而且零柏忌，以低於標準桿7桿的65桿領先所有選手，邱齡緹、洪玉霖均以70桿並列第二，落後謝瑀玲5桿。

(中時 )