路透社報導，美國消息人士稱，美國政府正在討論至少將4架大型先進無人機出售給台灣，此交易當然可能加劇美國與中國大陸之間的緊張關係。

傳出售台的無人機是海軍版MQ-9「海衛士」(Sea Guardian)，它的偵察航程為6,000海浬（11,100公里），遠大於台灣自行研發的版本，台版無人機最大航程僅有160英哩(257公里)。

2名知情人士說，雖然無人機的銷售，已獲得國務院的默許，但其中1位知情人士說，目前尚不清楚，是否連無人機配掛的武器也一併銷售。

其中2名知情人士說，這筆交易必須得到國會議員的批准，國會可能會在下個月收到議案，國會可以選擇阻止這筆交易。

路透社稱，台灣的軍隊的武備大多數是美國製造的，而130公里外的中國大陸，則擁有巨大數量優勢，並且多數是大陸自製。

$2-bn procurement of Sea Guardian drones kicks off

知情人士說，台灣於今年初，提出了希望購買武裝無人機的要求，而美國在上周向台灣發布了價格和性能數據，這是交易案的關鍵一步。

據先前類似交易的資料，4架無人機，加上地面控制站、備用零件、培訓等零零總總，總價值約為6億美元。

如果這筆無人機交易，最終得到美國官員與國會的批准，北京與華盛頓之間的關係可能會更加激烈。先前雙方因為間諜案、貿易戰、冠狀病毒和香港問題等事件，是數十年來的關係最差的低點。

路透社報導，台灣最高層級的國立中山科學院，有一款「銳鳶」無人機(Albatross UAV )，最大航程160海浬（300公里），但飛行半徑是80海浬(150公里)。

銳鳶無人機。（圖／資料照片，黃世麒攝）

而通用原子航空系統公司的MQ-9海衛士，性能是銳鳶的好幾倍，並且還能攜帶武器，當然前提是必須得到美國政府的允許。

這樣的交易有前例，美國曾出售法國MQ-9收割者(Reaper)，類似於海衛士，之後再增售相關武裝給法國。

去年，美國批准108輛M1A2艾布蘭戰車、標槍反戰車飛彈、刺針防空飛彈，以及66架F-16戰機，使得中國大陸表示，將對洛克希德·馬丁公司（Lockheed Martin ）發動制裁。

(中時新聞網)