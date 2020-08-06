繼去年第一屆府城漢堡節之後，今年度預定8月21日至23日，在佔地上千坪的小西門國泰置地廣場，舉行的2020府城漢堡節，在晶英酒店登高一呼，以及台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧全力支持下，將有14家重量級漢堡店與2間臺北快閃餐車共襄盛舉；臺南晶英酒店總經理李靖文期望能吸引全臺喜愛漢堡的朋友一起來參與，未來更能讓全亞洲，甚至全球喜愛漢堡的人，都能到古都共同參與這個盛會。

年度最值得期待的南台灣野餐嘉年華─台南晶英「2020府城漢堡節」，今年力邀在地14家重量級漢堡店與2間台北快閃餐車共襄盛舉，訂於8月21至23日在佔地超過千坪的小西門國泰置地廣場盛大登場。

今年職人們特別將台南鄉鎮農產特色食材「入堡」，運用西港西瓜綿、關廟竹筍、東山蜂蜜等在地食材激盪出府城獨有的創意火花，今日(8月6日)記者會邀請到台南市觀旅局長郭貞慧、台南市觀旅局吉祥物魚頭君與統一獅萊恩共同為活動造勢，今夏就讓全體台南人一起問候您：呷「堡」沒？

台南晶英酒店去年舉辦第一屆府城漢堡節，兩天成功吸引上千人參加，挾帶高聲量的氣勢，今年擴大活動規模、選定戶外千坪廣場並由16家漢堡職人熱情與會，從場地至食材全面升級，除了去年即攜手合作的豐藏、小覓秘麵食所xOur Bar、鄰座熱狗堡、朱熹漢堡、Little Cuba小古巴、SK尚恩廚房、小丞事x柴窯火腿製造所、小餐桌等合作夥伴外，今年還新加入了台南老爺行旅、蜷尾家、Factory共嚐美式料理坊、Serious Cafe西瑞司、小春日和等生力軍。

此外，在台北擁有超高人氣的美式漢堡餐車我要漢堡及附近漢堡也將移師台南活動現場快閃，預計將有大批死忠粉絲爭相追隨朝聖。

全台僅此一場、府城專屬的漢堡節，就要讓大家吃到台南的精髓，該活動亦設計將台南鄉鎮食材加入漢堡裡，店家們除了帶來拿手招牌款，更因應活動大膽創新，推出包含「大內酪梨德州煙燻手撕丹麥豬堡」、「甜甜圈手撕豬肉爺堡佐秘製醃筍」、「鳳芒必露熱帶瑪德蓮堡」、「柚香嫩煎豬肉起司堡」、「鰻魚好旺潛艇堡」與加入安平蝦餅的「我要漢堡有夠蝦」等近五十款特殊口味，台南晶英主廚團隊也不惜成本將頂級A5和牛搭配南部獨有的西瓜綿製作成「和牛晶寶堡」，每款漢堡都是將在地文化透過美食演繹，絕對不負饕客們賦予台南「美食之都」的美譽！

大口吃漢堡之餘，現場節目也十分精彩，活動中規劃趣味比賽、復古童玩和專人折汽球，其中最刺激的莫過於8月22日、23日舉辦超熱血「大胃王漢堡比賽」，由ROBIN'S主廚鄭安宏與法籍西點主廚羅倫聯手製作12吋、重達6公斤的「重量級牛肉大漢堡」，兩人組隊報名只要一千元，限時內最快完成挑戰的優

勝組別即可獲得「台南晶英酒店海東客房住宿券」(價值14,520元)，即日起廣發戰帖邀請各地大胃王前來挑戰！另外還有清涼消暑的「喝啤酒比賽」、適合親子參加的「紙飛機比賽」、及World Gym教練所帶來活力健康操等。

府城漢堡節共有三款入場收費，單人299元內含150元抵餐費及軟性飲料暢飲；單人599元則有軟性飲料及啤酒暢飲、外加200元抵餐費；最受矚目的1,299元雙人套組，除了喝到飽及600元抵餐券，還加送限量「最狂無敵福袋」，包括印有漢堡圖樣超夯環保蜂蠟保鮮布、知名帆布行「廣富號」超萌漢堡帆布袋、府城老字號「錦霞樓」真空片裝烏魚子、燒肉霸主「碳佐麻里餐飲系列」山毛櫸環保餐具組、老牌「新力牌印章」實用又可愛的漢堡個資保護章、ELLE國際時尚雜誌、World Gym健身房體驗券及眾多店家專屬折價券！

8月20日之前至飯店臨櫃購買，可享299元與599元單張9折早鳥優惠，今年暑假，站在南國耀眼的陽光下，感受充滿肉與啤酒的美食殿堂，是漢堡控們絕對不能缺席的年度盛事。

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