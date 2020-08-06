日本1名67歲的中年男，因每日都被他49歲的老婆瘋狂唸話，要他快點去退訂狗飼料，由於家中愛犬已經去世很久，狗飼料仍是每個月照樣送來，老婆覺得這樣會多花錢，因此不斷強逼催促，然而老公可能是聽到厭煩，竟然一天將自己老婆勒斃讓她閉嘴，案發後自行向警察局自首投案。

據了解，這名67歲中年男因被老婆瘋狂碎念，趕快把狗飼料退訂，中年男覺得實在有夠煩，進而某天拿繩子將老婆直接勒斃讓她閉嘴，在打電話向警方自首，員警抵達現場時，發現中年男的老婆慘死在床上，被棉被覆蓋著，外頭的洗衣機上還有根粗繩，推測為犯案的兇器。

經由警方的偵詢，中年男表示家中有養1隻狗，因此預定每個月的寵物飼料，然而這隻狗前不久去世了，但飼料還是照常送來，老婆因此不斷對他碎念，要中年男趕緊將狗飼料退訂，因幾乎每天都唸而且還照三餐，中年頭心煩就拿起家中繩索將老婆勒斃讓她安靜，然而中年男還表示，老婆會對自己家暴導致這起案件變得撲朔迷離，警方仍進一步釐清調查中。

(中時新聞網)