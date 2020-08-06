近期，大陸的銀行業從業人員可能會不太開心。5日晚間，網路一則聊天記錄顯示，因應政策要求，大陸金融業要全體降薪，更點名中信銀行和建設銀行分別降薪20％跟30％。

有媒體隨後向各大公有大行、股份制銀行、城商銀行人士求證，銀行業人士普遍表示，降薪已經是當前常態；甚至有基層人員表示，薪水已經降到不能再降。其中，被點名的中信銀行跟建設銀行均未正式回應，而中信銀行總行人士表示，目前並未接到降薪的正式通知。

另有中信銀行有內部人士向媒體表示，今年以來工資出現明顯下調，住房補貼、旅遊費等福利也都取消發放。

據陸媒界面新聞獨家報導，中信銀行母公司中信集團展開「開源節流、降本增效」專項工作，要求實現今年度開源增效50億元（人民幣，下同）、節流降本100億元的目標。

另有，某公有大行出現「隱形」降薪。該行上海分行人士透露，銀行高層已明確今年將沒有年終獎；該行江浙地區員工則表示，薪酬並沒有出現明顯調整，但取消了許多福利。

除了直接降低底薪、績效打折、減免福利發放之外，銀行善用的方式還包括調整發放模式。有業內人士表示，底薪本來就少，再拿出40％放到預留的年終獎中，每月到手的很少，年終獎也不一定能正常發。

顯然，在疫情之下，即使是疫情下少數表現還不錯的銀行業，也在疫情平緩之後影響開始浮現。

(旺報 )