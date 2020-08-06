日本旅台資深媒體人本田善彥近日以「中華民國台灣正在自我透支」為題撰文指出，臺灣選民怕對岸，怕到非理性地步，因此，不管執政者的政績多糟、候選人多爛都沒關係。二分法的「排外種族主義」，導致「類似法西斯」的肅殺氛圍，將很可能窒息社會良知。今日美國已非昔日美國，看來「中華民國臺灣」將來要走上十分痛苦的路。昔日操作「芒果乾」（亡國感）情緒，可能接下來就快嚐到真貨的苦澀味了。

日本旅台資深媒體人本田善彥先生，2017年曾在香港《亞洲週刊》發表文章「台灣這個國家終自我解體？」，他在《多維TW》月刊8月號，更發表了「中華民國台灣正在自我透支」。

本田善彥分析，當今國際大環境和臺灣本身的條件，短期內臺灣經濟不會轉好，人民生活也不容易提升改進。但臺灣選民怕對岸，怕到非理性地步，因此臺灣未來的幾次選舉，不管執政者的政績多糟、候選人多爛都沒關係，分離主義者的選情會一路綠燈、暢行無阻，加上反對黨無能，民進黨連續大勝不無可能。

本田善彥指出，網軍酸民只能在島內出征討伐異己，卻無能改變大環境，浮躁的群眾容易跟著風向起鬨，結果外在壓力只增不減，社會的失和與分裂更加激化。

他認為，嚴重二分法的「排外種族主義」，導致「類似法西斯」的肅殺氛圍，將很可能窒息社會良知。被民粹主義籠罩的社會逐漸喪失彈性，而言論思想自由的萎縮勢必傷及支撐創新的包容力。遺憾的是，大陸或許非常樂見臺灣這樣的局面。

本田善彥表示，今日美國已非昔日美國，看來「中華民國臺灣」將來要走上十分痛苦的路，此路也許是條自我解體之不歸路。過去經常聽到民進黨掏空中華民國的說法，但當今的「中華民國臺灣」可能已進入透支的階段。

本田善彥還引用《荀子·疆國篇》：「僅存之國危而後戚之」、「亡國至亡而後知亡」、「亡國之禍敗，不可勝悔也」佐證，昔日操作「芒果乾」（亡國感）情緒，可能接下來就快嚐到真貨的苦澀味了。

(中時新聞網)