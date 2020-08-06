路透通訊社6日引述高達6名熟悉內情消息來源獨家報導，美國正在商議，要第一次出售台灣至少4架先進的「海上衛士」（SeaGuardian）偵察無人機，總值高達6億美元（約台幣179億元）。路透指出，這樁軍售若成功，勢必讓陸美緊張局勢進一步升級。

「海上衛士」偵察無人機的航程，可達1.11萬公里，遠遠超過台灣現行的無人機機隊。其中2位消息人士指出，儘管美國國務院已經默許此次出售無人機給台灣，不過目前並不清楚，美方官員批准出口無人機時，是否會放行一併搭載武器。

另外，這項軍售案必須得到國會通過，據悉國會最快將在下個月收到通知。據路透報導，依照先前類似軍售的價碼估計，4架偵查無人機、地面控制站、零件、訓練和支援等費用，總計高達6億美元。消息來源透露，合約中可能附加未來可再添購架無人機的選項。

倘若交易成真，這將是川普政府第一次對海外出售無人機。川普有意改變在冷戰期間所制定的多邊出口管制制度─「飛彈技術管制建制」（MTCR），以放寬美國製的無人機外銷。今年稍早就已有專家預期，台灣可望在名單中。

據消息來源，台灣在今年向美國提交購買武裝無人機要求，美國則在上周，把軍售的報價以及可用性資料等送交我方。報導指出，這是代表官方已同意軍售的關鍵步驟。

(中時 )