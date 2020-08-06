女星米可白（葡萄姐姐）深夜突拋震撼彈，宣布與身價破億的尾牙大王老公謝銘杰離婚，「本來想灑脫的跟大家說我已經離婚的消息，但心裡還是有許多不捨。」證實6年婚姻遺憾破局。

其實米可白離婚有跡可循，她今年5月為8點檔《生生世世》宣傳，曾在記者會被問起婚姻狀況，當時她僅回答：「和老公還住一起。」事後更在臉書上PO文感嘆「默默的想⋯唉一聲」，當時就被質疑婚姻觸礁。

米可白臉書全文：

本來想灑脫的跟大家說我已經離婚的消息，但心裡還是有許多不捨。

也許很多人會覺得成為「夫妻」是一件不容易的事，需要一些勇氣和衝動，為何不再努力看看呢？但婚姻的相處只有當事人最清楚，我們和平的分開、也真心的祝福彼此。

到現在仍然無法用「前夫」來稱呼他，對我來說他更像我的老師、我的摯友、我的知己，我稱呼他為「四寶的爸爸」。

現在的我34歲了，這34年來對我最疼愛的除了我爸媽，再來就是「他」了。謝謝「四寶爸」對我的照顧與包容，總是給我最好的一切，支持我想做的每一件事。謝謝你～曾經帶給我的幸福，未來我會更加堅強、更加努力！我會照顧好自己，你永遠都是我最親的「家人」。

謝謝婆婆和公公，以及全家人對我的照顧，對不起，讓你們失望了。我真的很珍惜和你們相伴的日子，也很珍惜曾經是家人的你們。

謝謝媒體大哥大姐及朋友們一直以來對我的照顧和關心，我的私事微不足道，所以對於私生活都很低調，更不希望我的私事會模糊了新戲宣傳的焦點，以及影響大家對劇組夥伴們辛苦拍攝出來成果的關注。

我現在很好，繼續努力拍戲，也希望很快又有好的作品跟大家分享。

(中時新聞網)