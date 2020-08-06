75年前的今天，即1945年8月6日，美國B-29轟炸機在日本廣島市投擲第1枚原子彈，造成14萬人的死亡；3天後，另一枚同類型武器炸彈毀滅長崎，造成8萬人死亡。這是太平洋戰爭的重磅結局。

對於日本而言，8月6日這一天絕對是永遠的傷痛，不過對於其他國家而言，又是另一種解讀。能夠確定的是，從此人類進入核武器與核能時代。核武器嚇阻了大國發動戰爭的想法，而核能則提供了一種強勁、長期，甚至可能永遠取用不盡能源的可能性。

不過，還有另一項軍事技術也相當重要，有些人認為，「它」的貢獻比原子彈更大，那就是運載原子彈的B-29超級堡壘轟炸機。當年負責前往廣島投下致命武器的，是名叫艾諾拉·蓋伊號(Enola Gay) 的B-29轟炸機組員，該機屬於美國陸軍航空兵第313炸彈聯隊第20空中軍第6轟炸機集團。

B-29的航程與載彈量，使日本無法招架。(圖/美國國會圖書館)

為何說B-29特別重要？因為在此之前，美軍最大的轟炸機是B-17飛行堡壘，雖然B-17表現出色，卻沒有足夠的航程，以B-17的能力，它可以搭載10名機組人員，以每小時287英哩(460公里)的速度飛行，最大航程約為2,000英哩(3218公里)，那樣的性能可以單趟前往日本，卻無法有足夠油料返回。

然而，B-29性能增進一倍，時速達到每小時357英哩(574公里)，最大航程3250英哩(5230公里)，同時，B-29是第一種具備座艙與後部區域完全加壓的飛機，使飛行過程更加舒適，當然，更重要的是，它可以攜帶更多炸彈。

一些專家認為，儘管第1枚原子彈永遠改變了戰爭，但是真正毀威日本的威力，來自B-29的海量轟炸，東京、名古屋、大阪都被燒成一片灰燼，已經嚴重挫傷了日本的戰鬥意願，只是軍政府仍在苦撐，原子彈是在這種情況下的重磅震撼。

現年97歲的文森（Ed Vincent），是B-29轟炸機法拉克艾莉莎莉(Flak Alley Sally)的副駕駛，當時他年僅19歲，從天寧島（Tinian）前往日本轟炸，他還記得，即使日本已窮途末路，但是反抗仍然頑強，有一回，「法拉克艾莉莎莉」返航時，被擊中了141個彈孔。

他回憶8月6日的前幾天，天寧島的B-29與炸彈變多了，看起來很有趣，但他沒有引起太多注意。只發現B-29「艾諾拉蓋伊」(Enola Gay)不准其他組員接近，直到幾天後，才得知這架飛機在廣島投下超級炸彈。

在日本宣布投降後，B-29依然忙碌，94歲的華萊士·蓋克（Wallace Gake）回憶，B-29擔任運送物資、運送人員一段時間，他還去過中國，他回憶說：「我記得的第一件與中國有關的事，就是看到中國的萬里長城。」

在他的飛機內，原本的炸彈架塞滿了食物、藥品，甚至是自行車。飛機前往日佔區的戰俘營，雖然日本投降，但中國地面部隊尚未到達，他們先一步前往戰俘營照顧盟軍戰俘。

他記得自己飛得很低，可能離地面僅500英尺，打開了炸彈艙以投放裝在降落傘下的補給物資。然後盤旋營地，看到倖存者歡呼。

蓋克 說：「那真是美好的感覺，在長期的殺戮戰爭後，終於覺得自己在救人。」

(中時新聞網)