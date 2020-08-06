新北地方檢察署結合「中嘉數位」旗下新北市新視波，家和，數位天空三家有線電視系統協助製作「廉能政府、透明台灣」系列節目。（新視波提供）

新北地方檢察署結合「中嘉數位」旗下新北市新視波，家和，數位天空三家有線電視系統協助製作「廉能政府、透明台灣」系列節目。（新視波提供）

新北地方檢察署結合「中嘉數位」旗下新北市新視波，家和，數位天空三家有線電視系統協助製作「廉能政府、透明台灣」系列節目。（新視波提供）

新北地方檢察署結合「中嘉數位」旗下新北市新視波，家和，數位天空三家有線電視系統協助製作「廉能政府、透明台灣」系列節目，節目除將陸續由曾開源、黃孟珊二位檢察官及林佩菁、聶眾、馬中人三位主任檢察官分享企業誠信與法律遵循、便宜行事與違法區分、預防詐騙、毒品的危害及檢察官辦理毒品案件的法律程序、交通事故法律問題等等議題外。

此外亦邀請台灣高等檢察署陳淑萍科長談恪守圖利便民分際清廉印象再創佳績，及金融監督管理委員會蔣芝瑩科長談重視廉潔誠信-金融監理國家隊，更邀請到台灣證券交易所謝兆恩組長討論公司治理與企業社會責任、勞動部職業安全衛生署鄒子廉署長討論勞工職場安全、勞動條件、勞動檢查人員廉政要求等議題。節目以深入淺出方式解析法令、說明案例，引領觀眾認識相關法令與廉政推動工作。

反貪腐是普世價值，「聯合國反貪腐公約」內即要求國家應推動政府部門以外之個人及團體，如公民團體、非政府組織與社區組織等，積極參與預防和打擊貪腐，並提高公眾認識貪腐之存在、根源、嚴重性及其所構成之威脅。另社會秩序能被有效維護，來自公眾有正確法治觀念及對法律遵守堅持，因此，法令知識需藉多元管道傳達以收功效。

「中嘉數位」擁有百萬有線電視收視戶，對公益推廣、協助與服務一向不遺餘力，本次新北地方檢署與中嘉數位旗下新北市三家有線電視系統合作廉政專題節目，除源自雙方對廉政建設推動共識外，更希望透過媒體播放力量，提高公眾正確法治觀念及對反貪腐重視，全力支持及參與各項廉政政策建設與推動工作，使國家法制及政策落實，讓「誠信社會、廉能國家」永續存在，此次製作完畢也蒙「新北市公用頻道活化運用委員會」居間協助，促成新北市13家有線電視系統支持播出。

「廉能政府、透明台灣」系列節目，將於109年8月4日起於新北市13家有線電視系統播出，另外民眾也可以至Youtube新北地方檢察署影音專區點閱，歡迎收看。

(中時 )