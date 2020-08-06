中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，台灣陽性率千分之0.08並不高。醫生江守山卻認為，很多台灣人出國根本沒有被檢查，因此出境陽性率是嚴重低估。

台北市議員李柏毅在《新聞面對面》節目中表示，前面1、2個月，陳時中部長穿著花襯衫、大木屐，全台推廣觀光，要大家出來玩，安全。結果一個多月之後，他跟大家說八大場所要戴口罩、危險，這種對比，會讓民眾有什麼感覺。現在的問題則是假裝零確診，繼續拗下去，看能走到什麼程度，就走到什麼程度。

腎臟科醫生江守山則指出，出境陽性率千分之0.08，這個絕對是錯誤的講法。就好像是說，台灣因為只抓到3個小偷，所以我們的失竊率叫做千分之0.08，失竊率是這樣算的嗎？失竊率是算多少人失竊，不是抓到多少小偷。現在你被抓到了才叫陽性率，這怎麼對呢？很多台灣人出國，根本沒被檢查，所以這是嚴重低估出境陽性率。

江守山接著表示，入境普篩，一天要花400萬。可是沒有想到的是，一兩個病人漏掉進來，國家要花200萬，還要付出生命的代價。

(中時新聞網)