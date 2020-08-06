大陸持續展開「淨網」、「護苗」等網路打黃行動，北京市「掃黃打非」辦公室迅速部署文化執法力量，集中對影音平台進行整治。近日，北京文化市綜合執法總隊對於影音平台優酷、愛奇藝存在的違法問題展開查處，共查處違規行為6起，祭出行政處罰6件，兩平台各被罰9萬（人民幣，下同）。

在優酷方面，首先，對於其轉播另一平台愛美劇的電視劇中，有男女性行為的畫面，並露出淫穢字幕、內容等，警告並罰款3萬元行政處分。

其次，對於該平台上，播放含有性暗示及低俗內容的兩首音樂MV，以及提到「毒品」的網路音樂，作出罰款3萬元的行政處罰。

第三，對該平台播放含有誘導未成年人違法犯罪和渲染暴力、色情、恐怖活動的3個遊戲破關示範影片提出警告，並作出3萬元行政罰款。

針對愛奇藝部分，第一，對愛奇藝播放含有誘導未成年犯罪、渲染暴力、恐怖活動等內容的兩款遊戲解說影音，作出3萬元行政處罰。

第二，對其播放含有教唆犯罪內容的兩首音樂MV，作出罰款人民幣3萬元的行政處罰。

第三，對於播放含有禁止內容的一部5集境外引進紀錄片，作出警告並罰款3萬元。

(旺報 )