1位淫蕩的白領西裝哥在PTT上好奇詢問，有老司機在辦公司被吃過棒棒糖嗎？這名西裝哥認為，在公司裡能被吃棒棒糖，是1件可以讓整天的煩惱被拋到九霄雲外去，事後相信一定是整個人煥然一新，西裝哥也相當好奇詢問各位深藏不露的老司機，這到底是品嚐起來會是什麼樣的滋味？

據了解，這名淫蕩的白領西裝哥，每天必須處裡如積堆山的文件，還有數不清的開會場次，西裝哥整個人都快要虛脫了！因此西裝哥特意上來PTT版上詢問各位老司機，是否有人在辦公室裡被吃過棒棒糖嗎？因為西裝哥認為，這是可以使自己整個人有效的放鬆，由於自己並沒有嘗試過，西裝哥本人非常想知道是什麼樣的口味。

PTT上的各位老司機紛紛回覆西裝哥，「我看大家都說在茶水間，不知道是不是真的」、「沒有啦！都在樓梯間、「颱風天還跟女同事在辦公室渡過，你相信嗎？」，也有熱心年輕司機表示，「電梯裡面算嗎？」、「倉庫」、「有啊！還一次三個搶著吃！」。也有網友表示，「霧面玻璃會議室，但下面看得到腳」、「很正常啊，你沒有過喔」、「正常職場往來啊」。

(中時新聞網)