美國衛生部長艾薩（Alex Azar）9日訪台，卻不用隔離14天。指揮中心指揮官陳時中表示，來訪團提供搭機前3天的檢驗陰性報告，因此無需隔離。資深媒體人黃暐瀚不禁直言，防疫SOP一遇到美官員就自動失效？

黃暐瀚今天在臉書貼文憂心說，美國衛生部長艾薩來台不檢疫，不用等14天，這樣真的好嗎？這樣的「免檢疫模式」一旦開啟，往後要求比照這個模式入境的對象，只怕會越來越多。

黃暐瀚另外提出兩個問題。第一，搭專機來台，不用檢疫14天，這麼做是不是就保證，一定不會有問題？不要說「部長」規格，就算到了「總統、總理」規格，病毒並不會因為這個人身分尊貴，就不會染病，前陣子美國白宮國安顧問歐布萊特，一樣確診；第二，往後符合這個規格的「入境者」，是不是也就一樣不用檢疫14天？尤其這次美國衛生部長來台的模式，是來台之後，直接在機場採驗，就不用居家檢疫14天。這不就是最近很多公衛專家都在建議的（包含前疾管局長蘇益仁），我們應該在機場直接採驗嗎？為什麼部長可以？別人不行？

(中時新聞網)