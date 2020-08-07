大陸軌道建設近期再進化。大陸交通運輸部6日印發《關於推動交通運輸領域新型基礎設施建設的指導意見》，以技術創新、數位化、網路化及智慧化為主軸，要加速達成交通建設強國的總體目標，促進交通建設升級轉型。

整體來看，大陸近期正在加快技術在交通基礎設施重點領域的深化應用，並適度超前布局。《指導意見》提出，到2035年，要在交通運輸領域新型基礎建設取得顯著成效。

在打造融合高效的智慧交通基礎設施方面，《指導意見》提出，要打造智慧公路、智慧鐵路、智慧航道、智慧港口、智慧民航、智慧郵政、智慧樞紐，並推進新能源新材料產業應用。

在助力訊息基礎設施建設方面，《指導意見》則提出，要推動5G協同應用、北斗系統和遙感衛星產業應用，加強網路安全保護，推進數據中心、人工智慧的建設和應用。

在完善產業創新基礎設施方面，《指導意見》提出，加強以國家重點實驗室、國家技術創新中心等重要載體為引領的交通運輸領域科學研究基地體系建設，鼓勵社會投資科技基礎設施，推動一批科學研究平台納入國家科技創新基地建設。

(旺報 )