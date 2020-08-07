全世界各個國家發展出不同的教育體制，而隨著社會歷史的演進，教育所涵蓋的範圍及內容只會無限延伸與修正，可見各國在培養下一代是相當重視且不可輕視的。以台灣為例，從民國一○三年就開始實施十二年國民基本教育，針對國民小學、國民中學及高級中等學校，不同教育階段的孩童提供適當的學習項目。

如今，高級中學在台灣分為兩類，一為普通科，二為職業類科。兩種升學管道不盡相同卻各有利弊。新北市私立莊敬高級職業學校王傳亮董事長在學界已有二十多年的經歷，親眼目睹整個台灣教育部國教署的演進，王傳亮說道，每次一旦有新一任的教育部長上任就換一套政策，看似對國高中的教育很重視，但回到技職體系的高職生而言，似乎在升學管道上就顯得較為弱勢。

強化軟硬體 科系多面向

不過，在少子化的時代，校方確實不能只依靠政府的補助經費及資源來維持經營。王傳亮提到，最重要的是如何吸引學生自動入校就讀，首要關鍵就是強化校園內的軟硬體設施，並從食衣住行育樂下手，共安排十二科系讓學生們挑選。因此，莊敬高職全校總共約四千七百名學生，且不僅涵蓋國內學生，還有許多外籍學生，皆是受到校內齊全的設備吸引而來，也讓莊敬高職列入一○八學年學生人數佔全國前十大高中職。

同時，莊敬高職是目前全國技職教育體系最佳的校園代表，並擁有勞動部認可的職訓中心，承辦政府委託之職業訓練包含：美容類、電腦類、餐飲類、保母人員等專業訓練課程，讓學生及社會人士能在原地受訓、原地考照。透過豐富的設備資源，間接增加校方更多的經費來源，來貼補內部設備的維護經費以及師資的費用，王傳亮說，若以過去單一招生的方式經營學校，龐大的經費難以讓校方持續生存，因此必須物盡其用，增加多餘的收入，方能在眾多的校際當中脫穎而出。

技職教育體系 讓孩子自我發展開創未來

除此之外，莊敬高職原訂今年三月份舉辦「第十六屆全國身障技能競賽」，因新冠肺炎疫情影響延至六月三日至六日為期四天，競賽共有二十六個職類項目，參加選手總共有五○五位，本競賽已連續五屆十年從未中斷，如此龐大的競賽受到勞動部的認可及鼓勵，在競賽當天，許銘春部長及林三貴次長等人，皆到現場關心各競賽選手狀況，讓身障者從中取得自信及挑戰自我，王傳亮也感到相當的感動，可見技藝只要經過磨練及訓練，任何人皆有成功的機會。

一直以來普通高中較注重學術人才的培育，而從職業學校的角度來看，則可培育一位優秀的匠。王傳亮解釋，其實選擇技職體系的孩子在社會中更佔有優勢，原因在於學生若取得專業證照，畢業可學以致用，能成為廚師、美容師或電腦工程師，因為有一技之長，與一般大學生相比，更能靠技術取得工作機會而提前就業。

因此，王傳亮為增加學生與業界接觸的機會，時常聘請校外人士來當指導老師。以餐飲科為例，曾邀請國際級師傅或知名廚師等，讓學生效仿學習，同時打造校內的硬體設備成為全國數一數二的職業考場，從二十間國際級廚房到專業的優秀師資等，皆是莊敬高職為了培育出專業人才而做出的努力，進而翻轉「萬般皆下品，惟有讀書高」的思維。

但想要打破此觀念並不容易，過去創辦人堅持一口號「廣收嚴教」，王傳亮也堅信，天生我材必有用，並不是所有人皆適合同樣的教育方式。但經過國中校園招生時，他發現多數人依舊不太注重技職教育，不僅是學生家長，就連國中導師也還是專注於學術教育，讓王傳亮感慨表示，或許從過去以來，所有師資皆以普通教育為主，若可選擇升學管道，還是會以普通高中專供學術導向。

不過，王傳亮卻提出獨特觀點，一直以來大眾皆注重學術教育，對於技職教育反倒是不注意，但在日常生活中，人們卻是挑選五星級美食、專業髮廊等來犒賞自己，卻不曾想到以上多數人也是受到技職教育的訓練而培育出來的人才。

由此可見，我國對於專業是有肯定度的，但在「教育」選擇上的觀念卻有待加強。而較注重實作的國家，如：瑞士、德國等歐洲國家，從國小階段就開始分流接受並學習適當的專業領域，如今也造就許多名牌大廠，皆是在技術上有所著墨而發展出來。

然而，莊敬高職雖然強調專業技術人才的培育，但對於學術上的人才也不放過，王傳亮解釋，莊敬擁有兩個校區，一是以升學班為主的永和校區，一是專業技術為主的新店校區。在學科方面較為突出，便以提供高額獎學金吸引學生入學，同時也鼓勵升學者取得專業證照。

而在術科領域為加強訓練，提供住校設施節省學生通勤時間，歷屆下來，莊敬高職的學生皆取得好成績為校爭光，如：電競比賽取得世界總決賽獲得冠軍；花式撞球比賽曾拿下安麗益之源盃冠軍……等無數獎項，皆展現出王傳亮最初所秉持的信念。

優秀人才需要產官學界共同並進

談起教育，王傳亮更有一番見解，無論學校、政府機關，甚至社會大眾都應該要注意孩子們的感受，孩子喜歡什麼事物，理當適時給予他應有的物品，如此一來孩子就會自動自發的向前學習。同時，他也認同一套理論，教育學生必須給予適當的鼓勵重賞或重罰，就以海洋世界公園的海豚為例，每當完成一項任務給予獎勵，而教育孩子也是相同道理，不僅讓孩子持續保持，更是為下一次的成功做準備。

因此，莊敬高職在餐飲科、美容科等技術領域上皆與企業共同合作，王傳亮自豪地表示，從專業髮廊、知名餐飲企業至五星級飯店皆與莊敬有簽約合作，主要是校區內擁有企業所需要的人才。一旦學生有專業技術加上實戰經驗即可上手，不過他還是呼籲企業體系，若想要專業人才理當讓學生有學習的機會。

王傳亮舉美國為例，在企業聘雇人才時絕不隨意馬虎，許多皆是預先至大專院校進行審視及觀察，並與校方簽訂人才，一旦學生畢業後即可至企業學習並自行指導。藉此，他呼籲企業不能怪罪政府沒有在培育人才，也不能過於期待專業人才會自動上門，而是要先擁有適當的培育空間，更多的專業人士也會藉此誕生。

當今教育明顯大不同 傳統觀念需調整

在莊敬高職也服務近二十年了，王傳亮指出當今孩子的思想已經超越現有年齡層該有的思維，一位高中生就有如大學生一樣的思想，原因就在於學生接觸的訊息太多了，以某位學生為例，他是名調酒師，一個晚上兼三份工作，從酒店、夜店、連鎖KTV都是他進出的工作場所，各式場面及老闆都見識過，自然在校園內所散發出的氣息就會與一般學生不盡相同，但並非是品行上有何問題，而是接觸的世界與年紀相仿的孩子不同而已。

另一方面，王傳亮又舉例，曾經有一位媽媽帶著女兒來到學校，並在他面前揪著女兒的耳朵怒斥，這讓他印象深刻，母親面紅耳赤的大罵女學生說，「妳真沒出息，供妳考試唸書卻考上私校，妳哥哥可是台大畢業，現在也到美國發展了。」王傳亮接著問這位母親，「這樣您開銷肯定不小吧？」她順勢回答：「是呀！我將積蓄都留給兒子。」經過一番交流，最後，王傳亮隨機詢問，「那平時誰煮飯、洗衣服及做家務，還有，誰照顧妳呢？」這位母親的回答是，「女兒呀！」王傳亮的一句話間接點醒了這位母親。

由此可見，並非只有學業才代表一切，如同這個女兒身為餐飲科的學生，不但會照顧母親的生活起居，更能學以致用，未來取得證照也不必擔憂無工作可做，擁有證照是提升自我競爭力的最佳方式之一，未來事事講求專業，而台灣技職教育體系的發展，需要「政府主導、業界關心、學界崛起」，才能適當培育各界所需的專業人士，打造新一代的技術人才。

(本文摘自《理財周刊 1041期》)

《理財周刊 1041期》

(中時新聞網)