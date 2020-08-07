全球理財觀-台灣GDP。（圖／理財周刊提供）

七月三十一日的台股最後一盤意外的跌了62.23點，跌得有點令人丈二金剛摸不著頭腦，晚上六點中央社發布台灣第二季經濟成長率為負0.73%，就揭開謎底了，經濟衰退的主要原因是受疫情影響實施邊境管制，來台人數減少99.57%，旅行收入、航空、旅宿、餐飲等明顯受累。

在COVID-19新冠病毒無差別的攻擊下，各國都同樣實施邊境管制，因此這場疫情正好檢視全球各國自身經濟結構的健全性，過去三十年在中國改革開放的人口紅利，不管是基礎建設的原物料需求，或是提升生活品質的民生消費需求，為2000年網路泡沫之後的全球經濟成長提供了巨大貢獻。

外銷出口過度依賴中國 邊境管制加速GDP衰退

但福兮禍兮，如今全球自由化貿易走到盡頭，取而代之的是自由貿易下的新保護主義，凡是外銷出口過度依賴中國的國家，在剛公布的第二季GDP成長率，都遭到明顯的衰退，例如新加坡負12.6%、香港為負9%、美國負9.5%，相對於陸客觀光早在四年前就已經趨近於零，台灣第二季GDP僅負0.73%，受到的影響相對輕。

換言之，在邊境管制無法解除，過度依賴中國觀光客的精品業已經首當其衝，LVMH上半年經常性業務利潤為16.7億歐元(約19.6億美元)，差過市場預期的23.2億歐元，由此可見，邊境管制一日未除，全球經濟要想復甦到疫情發生之前，恐怕只能紙上談兵。

口罩可能一輩子都摘不掉 歐美還在糾結

樂觀者指望疫苗問世後，世界就會快速恢復到今年初的榮景，就連台灣的主計處在第二季GDP的新聞稿中也表示，疫情的因素是短期現象，這就可以解釋為什麼經濟數據如此之差，但美股與台股卻能頻創新高，因為有疫苗可期盼。

在媒體的報導，則是說疫苗最快秋季到年底問世，所以都抱著再忍一下就過去了的心態。真好，人有希望的活著是件好事，但事實往往是殘酷的，打個比方，就算問世的疫苗有效，初期的產能能夠提供多少國家施打？哪些人優先施打？就算大量生產，有可能讓全球人口同時完成疫苗接種嗎？且先不論抗體能在人體內持續多久，假如境外的疫情因第三世界國家居高不下，邊境管制能解除嗎？相信很多人大概沒有意識到這輩子可能口罩都摘不掉吧。

而且戴口罩這件事，看似防疫措施，應該無可厚非，但對於歐美國家而言，口罩牽扯了意識形態的糾纏，美國有三Ｋ黨的陰影，德國現在傳出兩萬人上街頭抗議「口罩奴化了我們」，所以邊境管制真的只是短期現象嗎？

中國用內需消費力 經濟制裁「五眼聯盟」

在疫情發生之前世界有多依賴中國？以澳洲為例，僅占中國出口貿易總量大約3%，但中國是澳洲最大的貿易出口國；又如2019年中國是英國第六大出口市場，價值307億英鎊，同時中國還是英國的第四大進口貨物來源，價值490億英鎊。此外，中國的英國留學生每年的學費統計至少17億英鎊，如果中國禁止留學生赴英就讀，則英國大學將在財務上陷入困境。

又如蘋果最新的財報顯示，中國的需求強勁，按照地區劃分淨營收，在美洲營收270億美元(去年同期為251億美元)、歐洲為142億美元(去年同期為119億美元)、大中華區93億美元(去年同期為92億美元)、日本50億美元(去年同期為41億美元)。

中國第二季GDP為3.2%，這對全球是個警訊，因為這表示世界需要中國的消費力，但中國不一定需要世界，要知道第二季是歐美封城鎖國的一季，多少國家因為少了歐美的消費力而造成經濟衰退，但第二季的中國在五一長假、上海五五購物節、京東618消費節，用內需消費力硬生生的頂替歐美的消費。於是當中國啟動內循環經濟的戰略，等於變相的把原先購買進口舶來品的需求，轉向留在內需「國產」市場，這等於是變相的對以美國為首的「五眼聯盟」進行經濟制裁。

紅色供應鏈進逼 中國頻頻出招搶蘋果訂單

七月三十一日迎來蘋果(AAPL)第三季財報利多，蘋果重登全球市值王，股價站上400美元大關，收425.04美元，很不尋常的是，當天台股的蘋果概念股表現得並不激情，以嘉實XQ的蘋果概念股為例，僅三支股票漲停板，分別是TPK-KY、譜瑞-KY、新至陞等，反倒是滬深股市的蘋果概念股共七支漲停板，分別是北玻股份、領益智造、賽騰股份、環旭電子、信維通信、經緯輝開、東軟載波等。

從滬深股市的蘋果概念板塊指數的技術面重新站回均線之上來看，頗有整理結束，重新挑戰新高的機會。這是繼日前傳出立訊要購買緯創虧損的昆山廠，企圖打破台廠獨霸蘋果iPhone代工，2019年中國的蘋果供應鏈共41家，而台灣46家，紅色供應鏈步步逼近的警訊。

如果蘋果供應鏈要走下台股的神壇，那麼誰還能撐起台股12682之後的多頭大旗呢？毫無疑問的，狠甩英特爾五年的台積電是當仁不讓，然後今年股價重返700元關卡，市值首登一兆台幣的聯發科也算一個，前者代表的是台積電七奈米概念與赴美設廠協力廠，可追蹤弘塑、家登、公準、世芯-KY等；後者模仿台積電的模式，同樣相關配合的協力廠商也可留意，例如雍智科技、旺矽、精測等。

上櫃生技醫療指數在七月十日見到213.45的五年高點後，爆大量下跌，直接拉回到季線152點附近止穩，跌幅達28.78%，毫無疑問是中期整理的Ａ波修正，因此儘管台灣疫情可能因無症狀外籍工程師趴趴走四個月而出現社區感染，但對上櫃生技醫療指數而言，仍只能算是Ｂ波反彈，估計反彈的高點壓力落在一七七至一八二點附近，採取震盪緩漲模式，指標股當然以口罩概念股的恆大做參考，康那香、敏成，以及疫苗概念的高端疫苗、國光生，檢測概念的ABC-KY、台康生技、寶齡富錦、亞諾法等。

美元指數反彈後可能再下探低點

八月三日加權指數放量跌破五日均線，高價股明顯拉回，而生技防疫股明顯轉強，面對iPhone 12可能延後到十一月雙十一與感恩節前後上市，第二季Ｖ型反彈的電子股能不能撐過半年報的考驗，可能是加權指數能不能守住12200點支撐的關鍵，如果失守這道關卡，那麼代表八月台指期與摩台指轉倉建立的多單都被套牢，如此一來就要多留意台幣的升值走勢是否會造成電子股的匯損擴大。

美元指數這波貶值到92.54低點，初步進入反彈，但在美國當周申請失業金人數仍維持百萬以上，預期美元指數的反彈可能複製六月十日至十九日的走勢，未來反彈結束後還有可能再次下探低點。

(本文摘自《理財周刊 1041期》)

《理財周刊 1041期》

(中時新聞網)