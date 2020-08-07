全球矚目的美國總統大選將於11月初登場，雖然美國總統川普先前受疫情影響，民調一直落後民主黨對手拜登，不過最近民調川普有逐漸與拜登縮小的趨勢。至於大選結果，曾9次準確推測結果、包括2016年打破眾人眼鏡稱川普會當選的歷史學家李奇曼表示，根據由13個關鍵指標組成的預測模式指出，拜登最終會在今年美國總統大選勝出。

據美媒《國會山莊》報6日報導，根據哈里斯（Hill-HarrisX）一份在2日至5日進行的民調指出，若今天就是總統大選，有43%民眾支持拜登，而川普則是40%，拜登的領先較先優勢，較先前在7月17日至20日進行的民調縮小至3個百分點。

不過，現任美利堅大學歷史系教授的李奇曼（Allan Lichtman）仍預測拜登仍會勝選；他表示，雖然民調業者與專家將選舉視為賽馬，「但歷史告訴我們，選民不會被那些選舉伎倆所愚弄；他們會根據主掌白宮的政黨如何治國，務實地選擇要投誰」。

李奇曼根據13個獨立關鍵指標所建立的預測模式，其中有別於聚焦於候選人個人，更多為現任政府治理白宮時期的紀錄。這些指標以是非題形式論述，其中超過6個選項若被答上否定，則挑戰者容易將現任拉下。

該模式包括「期中選舉（指2018年眾議院選舉）結果、執政黨內是否有激烈黨內競爭、現任總統是否要參選連任、是否有強力第三候選人參與、短期經濟表現、長期經濟表現、現任政府是否在全國政策中有重大改變、是否在選期有持續社會動亂、現任政府是否有重大醜聞、在外交與軍事上是否出現重大失敗獲成功、現任政府推出的候選人個人魅力，以及在野黨個人魅力等指標，其中在這13項指標中，其中7項對拜登有利，故預測拜登將成功入主白宮。

不過，川普陣營對預測假以駁斥，稱這是一場從未在歷史出現過的選舉，人民要在川普與拜登之間的選擇再也清楚不過，前者替美國人民建立起多項成就與紀錄，而拜登47來的失敗只會吸引極左派份子。拜登陣營並未及時回覆媒體置評請求。

(中時新聞網)