林友銘台股點金錄-美國近五次總統大選的行情統計。（圖／理財周刊提供）

指數在7/28終於突破睽違30年的天險12682再創歷史新高13031，但同時卻也爆出3,489億的歷史天量。由於當天收出的是巨量長黑，觀察分析圈解讀負面聲浪開始多了起來。

其實這個行情「成也台積，敗也台積」，一旦資金太過集中在晶圓雙雄一定不是好事，唯有「台積跌倒，大夥才能吃飽」。事實也證明，自7/28台積電、聯電從漲停打開到爆量收黑後，反而開始看到之前弱勢跌停的生技股開始反撲，指標股「天國一輝」(中天、杏國、合一、杏輝)連彈三日，且OTC指數彈幅勝於上市，就是上述道理的最佳寫照。

在創高後台股是否真如市場所擔憂要開始轉弱甚或出大事？接下來是我大膽的研判：

1.行情還未死，空單不急於馬上進場。

2.類股會繼續輪動，指數在八至九月仍會再創高，但這個高是量價背離的高。

3.指數自十月開始盤頭，十一月至明年一月極可能會再出現大跌，大家要做好一切的防範準備。

4.到十月前的類股輪動，就是題材股高低基期的轉換：本季度會動的，多半出自上季度未動股；一旦花若盛開，蝴蝶自來。所以不愁現在沒量，漲上去自然量就出來。

以上的水晶球，容我一一陳述緣由。

一、未來指數發展

技術分析基本架構在一個鐵律上，就是「量先價行」，換言之，就是「最高點不會出現在最大量上」的道理。

觀察7/28高點13031，既然伴隨歷史天量3,489億，自然此高點不是最高，在不久的將來還會被突破。而這筆大量的始作俑者是台積電與聯電，也正因為它們最高點那天也是最大量，自然台積電的466.5元、聯電的23.85元，一樣也要被突破。但指數也好，晶圓雙雄也罷，再創高的方式一定不會像之前那樣井噴，反而會是用時間代替空間的方式，做中段橫向整理，然後再來創高，且創高幅度不致太大。

之所以如此的道理也很簡單，就是大量長黑代表籌碼凌亂必須整理，但不會立即走空主要來自於熱錢滿溢還有餘韻；再加上美國大選前仍有選前行情(見附圖)，故美國沒事外資不會撤資台股，所以內資自然敢繼續留在場內。

根據附圖的結論，十月前指數仍屬安全，但十月起開始轉趨不安，會有愈來愈多灰犀牛或黑天鵝相繼出沒，包括：

1.美國川普選情告急，拜登出場對股市的不友善。

2.美國無法有效控制疫情，經濟停擺陰霾再次籠罩。

3.中國繼水旱後會再出現糧荒，物價飛漲對股市形成壓力。

上述三點樣樣都會致命，尤其又是在經濟不佳但股市飛漲的失衡前提下，終究要喝雄黃酒打回原形，然後才能真正再起一波扎實的景氣行情。

二、類股觀察

自今年3/23見到低點8,523至今，漲到13,031共漲了4508點，這中間流行過的主流依序為：疫情受惠股(口罩、體溫槍、原料藥)、新藥股、去美化受惠股(IC設計、晶圓代工)、美國財報連動股(亞馬遜、超微、蘋果)。一棒接一棒撐起這4,508點空間，但鮮少有人提到，近期新舊主流在轉換時，過程愈來愈不平和，但見新人笑，那聞舊人哭！

舉例來說，近期股市在歷經生技的暴漲與暴跌後，投資人轉向尋找最穩的標的：晶圓雙雄，才掀起它們日前飛象過河的行情。但也正因為「擦鞋童理論」，讓台積電、聯電在一片掌聲中踉蹌，連帶也讓IC設計墜落凡塵，市場於是開始思索，最繁華時，往往也是最淒涼時。

接下來主流誰能濟事？目前可供擔綱接棒主角者，市場可能會先反映蘋概股，因為7/31蘋果大漲10.47%。但這個族群說實在很大，一開始可能會雨露均霑式地平均漲，但能挖到什麼新鮮的寶貝相信市場應該也都挖遍一輪了，所以要論爆發力，可能有限。唯一讓我覺得有些後續力的，可能多少還是要沾點中資的邊，我認為「宣德」(5457)變為三位數股價是有機會的。

當然「宣德」的故事大家不會陌生，中國立訊的加持是主因。觀察此股自五月中開始整理，至今己有二個半月整理時間，中間各種利多波瀾不興，純粹因為當時吸睛的股票太多，市場無暇關注到此。但眼下情境不同，其他股盛極而衰，它自然就登上舞台了。

另一個在中性股價水位的題材類股，就是TESLA概念股。過去漲不動被人詬病，但等資金轉頭回來注意時，它們的漲不動反而變成低基期，股市就是這麼一個翻臉如翻書的道理。畢竟TESLA創新高的事實擺在眼前，即便7/31的TESLA股價微幅跌破月線，其實也是同量先價行還要再創高的鐵律一樣，都只是中段整理一部分，瑕不掩瑜。

而TESLA概念股中，老實講現在還沒有一個指標性的個股做領頭羊，但確實有些個股姿態還不錯，有點快要炸鍋的fu，包括「聯嘉」(6288)、「康舒」(6282)、「美琪瑪」(4721)。其中又以聯嘉最被市場認同，相信只要它率先出線，其他個股自然會起羊群效應。

(本文摘自《理財周刊 1041期》)

《理財周刊 1041期》

(中時新聞網)