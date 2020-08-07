NBA復賽一週以來聯盟兩大分區戰情持續加溫，球員的調整與進入比賽心態的狀況未見明朗，臨場表現起伏難料，雖然晉級球隊的大局已80%底定，但最後的排名仍存在諸多變數，各隊未來一週賽事的勝負仍值得關切。

戰力鼎盛暫居東區龍頭的密爾瓦基公鹿隊，最近吞下二連敗，前天在主場以116比119不敵仍在為季後賽努力的籃網隊，讓他們稱霸東區的日子又得再多等兩天。事實上，公鹿整場比賽始終落居下風，賽後，公鹿總教練Mike Budenholzer不諱言指出，「在調度上的確是刻意針對主力球員的出賽時間有所保留。」此舉，是否表示，已確定要打季後賽的球隊，在現階段比賽中未必會拚出全力？

Mike Budenholzer的說詞有其值得參考的一面，畢竟，球員們已近五個月沒打過正式比賽，對球員體能恢復狀況的了解與掌握，應該是各隊教練團最在意的環節，也是首務之急；競爭激烈且賽期緊湊的季後賽就在眼前，提前為後續的爭鬥做準備，對有望問鼎總冠軍的強權來說，這也是勢在必行的策略。

已率先在西區搶下第一種子的洛杉磯湖人隊，教練團是否也抱持著這樣的心態，來迎接休士頓火箭隊的挑戰？湖人最近兩戰勝負各一，先是輸給暴龍，但隨即撂下爵士並順手搶下西區頭號種子，但看板球星LeBron James這兩戰表現一般，他也在賽後坦承，他的確是花了更多心思在觀察季後賽第一輪可能對手的戰況。

因為，在季後賽前，湖人還有五場賽事要打，但沒有一隊會是他們在季後賽要遭遇的對手。

自2013年起就沒打過季後賽的湖人，本季已然確定重返季後賽，主力戰將關心未來對手的狀況，倒也無可厚非，特別是，LeBron James加盟湖人不就是為了重返季後賽，重新捧起冠軍盃？

湖人另一球星Anthony Davis在對快艇和爵士的兩勝中，場均38分、10籃板、4助攻，但輸給暴龍一役，他只得了14分；Davis近三戰的數據落差極大，且湖人是以92比107的差距敗給暴龍，顯然團隊戰力的凝聚還有待加強。

火箭隊復賽三戰以來戰績二勝一敗，這是支攻優於守的球隊，James Harden和Russell Westbrook都是有爆炸性得分能力的高手，Westbrook在Covid-19確診康復後犀利依舊，對獨行俠和公鹿的兩勝中各貢獻了31分，火箭後場雙衛是各隊最感頭痛的角色。

台北時間今（7）日早上9:00，湖人將以客隊身分與火箭隊交手，台灣運彩公司針對此役設有單場和場中投注，預期此役是場高比分的競爭，火箭佔主場之利贏面較高。

(中時新聞網)