「肌肉」參與了人體的所有行動，但隨著年紀增長，再加上營養補充不足，則會有越來越走不動的現象發生。根據統計，40~60歲中老年人的夢想就是走出戶外，其中爬山就佔了51%，其次為慢跑、騎單車、旅遊；而以旅遊來說，根據2019年交通部觀光局統計發現，40~49歲為國人出國比例佔20.67%最高，年紀直至66歲以上則降到3.94%，顯示長輩雖有夢想卻心有餘而力不足。

其實體力不足，關鍵是肌肉。書田泌尿科眼科診所家醫科主治醫師陳柏臣呼籲，攝取好吸收之優質蛋白質及均衡營養非常重要，而且步入中年，就更應該注意，若在年輕時沒有攝取足夠營養及保持運動習慣，人體的行動力就會慢慢下降，導致自行移動變得困難而需要他人協助，苦了自己也造成別人負擔。對此，醫師呼籲，平日三餐外食、無法補足營養之民眾，可選擇飲用營養品作為補充，因為現在一瓶可提供3大營養素及蛋白質等，可幫助肌肉生長、增強體力，不要讓肌肉不足、體力不夠成為達成夢想的阻礙。

你的行動力下降了嗎？一張椅子即可在家測試

為何人上了年紀之後，會經常發生站不穩、跌倒的狀況？原因在於，人在40歲之後肌肉質量就會逐年下降，肌肉量平均每10年會減少8%，一直到80歲之間可能已流失33%。當肌肉量低下，支撐身體全身重量就會顯得更加困難，因此行動不便、跌倒，甚至住院的情況層出不窮，更別說要到處旅遊。陳柏臣醫師表示，肌肉流失與飲食息息相關，但年長者的飲食習慣中，最常發生吃太少、營養不良而導致熱量攝取不足，進而造成負面影響，包含體重減輕、肌肉疲勞、衰弱等，要避免以上狀況，應從40~50歲起開始保養，每天攝取足夠的營養維持體力，並維持運動習慣，由日常生活做起。

想要測試自己的行動力是否下降，方法很簡單。只要一張椅子、簡單3步驟就能知道。國外就有針對50歲以上民眾進行測試，坐在椅子上、雙手抱胸、單腳站起來，若是無法用單腳支撐從椅子上站立，就代表有行動力下降的風險，可能到70歲後無法好好走路。倘若真的發現自己無法單腳站立，可以再進一步前往醫院檢查，透過超音波檢視肌肉狀況，即早補充營養、改善自己的行動力，別讓肌肉不足、體力不夠阻礙夢想！

「長肌」法寶是它！ 一天一瓶補蛋白質，幫助肌肉生長

亞培安素代言人任賢齊/圖由亞培提供

肌肉組成的最大工程非蛋白質莫屬，但要從每日食物中攝取實在有限。根據研究，現代人每日應攝取每公斤體重1~1.2公克的蛋白質，但是三餐在外族越來越多，餐餐都要營養均衡太困難。近期為了演唱會積極準備的任賢齊表示，自己平日相當注意身體保養，運動員出身的背景讓他對於肌肉更是特別注重，他說自己拍戲、準備演唱會，很能感受到外食難以兼顧營養的難處，自己平常會喝安素，「這是最簡單有效的方式，一瓶就補充營養。」他說。

「亞培安素」有分為原味安素、安素高鈣、安素沛力、安素少甜及安素雙卡。原味安素一瓶237ml、熱量252大卡，屬於均衡配方熱量來源比例，比例為蛋白質17%、脂肪30%、醣類53%，可以提供人體所需的3大營養素、27種以上維生素礦物質、膳食纖維及高生理優質蛋白質，可以提供10.5g蛋白質及助於肌肉生長，減緩肌肉流失，適合忙碌上班族、長者等無法從日常飲食中攝取足夠營養的人。安素高鈣則是可以額外補充鈣質；安素沛力是針對手術前後、病中、病後的調養；安素少甜則是可以額外補充膳食纖維，而安素雙卡是針對需要高熱量且限水的民眾，多款針對不同需求可以提供民眾多元選擇。

亞培安素代言人任賢齊/圖由亞培提供

人生苦短，千萬不要因為健康阻礙了追求夢想的可能，在家透過簡單的單腳站立測試，即早發現未來行動力下降的風險，進一步去醫院檢查及每日補充營養，就算年紀增長也能趴趴走環遊世界！

亞培安素有分為原味安素、安素少甜、安素高鈣、安素沛力及安素雙卡，不同配方符合不同需要。亞培安素提供人體所需的3大營養素、27種以上維生素礦物質、膳食纖維及高生理優質蛋白質，有助於肌肉生長，適合忙碌上班族、長者等無法從日常飲食中攝取足夠營養的人。為了符合現代人追求健康的趨勢，也推出了「清爽少甜」配方，少甜少負擔，更可以額外補充膳食纖維。安素高鈣則是可以額外補充鈣質；安素沛力可以額外補充蛋白質；而安素雙卡是針對需要高熱量且限水的民眾，多款針對不同需求可以提供民眾多元選擇。

特殊營養食品須經醫師或營養師指導使用，安素高鈣並非特殊營養食品。

(中時新聞網)