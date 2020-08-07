娛樂8點半》女星林子瑄因外型與名模林志玲長像相似，而有「小林志玲」的稱號，人美的她情路卻不順，林子瑄有過2段短命婚，她恢復單身後積極拍戲賺錢、撫養2個兒子，不過林子瑄因為欠債，也讓她看盡人情冷暖，現在林子瑄已從演員轉換跑道，做起生意、轉戰網拍事業。

林子瑄以高顏值而被受封為「小林志玲」，戲路不設限的她，演過千金和媽媽角色，時裝、古裝的類戲劇也都看得到林子瑄的演出，林子瑄人美但情路卻不順，林子瑄2006年嫁補教名師「數學王子」楊正，隔年離婚；林子瑄在2008年與劉至翰奉子成婚，隔年生下一子「Q嫩」，不過這段婚姻在2011年以離婚收場。

林子瑄與劉至翰有過一段婚姻。（圖／本報系資料照片）

經歷2次婚姻後，恢復單身的林子瑄帶著她19歲時生下的大兒子和小兒子Q嫩努力生活，雖然她努力拍戲賺錢養家，不過林子瑄卻因為替朋友做保，而欠下百萬債務，更難堪的是，林子瑄還遭債主直接追到攝影棚討欠款，讓原本趕拍戲的林子瑄，也因為討債一事，導致戲份消失、沒通告又沒收入，林子瑄因此看盡人情冷暖，她還形容自己像「瘟疫」，林子瑄原本以為是朋友的人，看到她都紛紛走避。

為了生活，林子瑄近年淡出演藝圈，她做起生意，轉戰傳銷、網拍事業，不過林子瑄日前卻在臉書大暴走，她發文自曝被交往8年男友舊愛討債，對方還嗆她「離過婚生過小孩的人叫做廚餘」。

林子瑄先是怒批：「我從小到大已經被恐嚇習慣了妳那位啊？」，林子瑄又表示自己不在意被說是「過氣女明星」，因為她從未把自己當明星看，同時，林子瑄也發文開嗆：「我不會再回應妳畢竟該還的還了，我和我男友會繼續幸福下去！」

至於林子瑄是否真有交往8年的男友，對此，她則沒有正面回應媒體，林子瑄表示她離開演藝圈是為了兒子，不希望小孩受到新聞干擾，至於前夫劉至翰，林子瑄則沒有多說，只表示他已6、7年沒來探望。

(中時新聞網)