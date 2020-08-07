【回憶殺】90年代女星王秀峰曾演出《梅花三弄之梅花烙》、《一簾幽夢》等戲劇，沒想到人生也如戲，曾被英籍男友騙婚，現年58歲的她，選擇淡出螢光幕、旅居海外享受人生。

王秀峰41歲生日當天，和英籍男友史斌仕在台北公開宴客，宣布結連理，婚後她跟隨老公的腳步定居英國，沒想到男方尚未完成與前妻的離婚手續，雖然承諾會盡快處理，卻一拖再拖，還常常在電話中與前妻吵架，王秀峰對老公的信任度越來越低，加上對方的經濟負擔沉重，她決定飛往上海從事衛浴設計的工作，冷靜了兩個月，漸漸發現老公並不是可以走一輩子的人，又輾轉得知他不斷外遇，種種因素下讓王秀峰決定斬斷這段感情，要求史斌仕來台灣簽署婚姻無效的協議書，以免犯下重婚罪。

王秀峰有過短暫的婚姻，雖然背後的真相很殘忍，她依舊挺過低潮、邁向嶄新的人生。（圖／中時資料照）

揮別短暫的異國婚姻後，王秀峰反省自己被愛情衝昏頭，她透露當初史斌仕追求甚猛，約會兩個禮拜就求婚，「有一次他說正站在五樓，如果我不答應他的求婚，他就會跳下去，甚至，他還在我的朋友面前當眾下跪，向我求婚…」。她以自身經歷提醒所有女性朋友，千萬要當心追求過度猛烈的人！

王秀峰會突然息影、開啟十多年旅居海外的人生，是受到母親的啟發，她透露送走癌母、準備後事時，坐在沙發上感受到一股電流流過右手臂，走進母親房間又突然聞到花香，引起她對生死的好奇，頓時不再眷戀演藝圈，前往美國找尋自我，「這是母親給我的生命教育。」她曾在美國、加拿大定居，現在人在義大利，擁有瑜伽師資、專業橄欖油師、品酒師的身分，過著愜意又自由的單身生活。

58歲的王秀峰是瑜伽老師，已旅居海外10多年。（圖／中時資料照）

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)