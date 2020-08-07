抖音海外版TikTok成為美陸角力新戰場！在美國總統川普3日撂話TikTok美國業務9月15日前不賣給美企就封殺後，稍早傳出微軟可能以300億美元（約台幣9000億元）天價收購TikTok。大陸官媒表示，陸方不會接受美國「偷竊」TikTok的行為，稱此刻已別無選擇，只能「在科技領域投降或『決一死戰』」。

據CNBC等外電5日最新消息，微軟可能最多以300億美元的價格收購TikTok，微軟與字節跳動將於3周內將達成收購協議，微軟將有1年的時間轉移TikTok的數據。

川普先前揚言，TikTok必須在9月15日售出美國業務給美國買家，否則就要關門大吉。他還表示，這筆交易美國政府要抽成，不管來自微軟或中方，據了解美國財長梅努欽已介入到這項收購交易中。

大陸官方媒體《中國日報》4日發表社評指出，大陸不會接受對一家大陸科技公司進行「盜竊（theft）」的行為；華府促使大陸企業字節跳動，將TikTok美國業務出售給微軟，陸方會對此作出反制。

文中提到，美國對大陸科技公司的「霸凌」是華盛頓「美國優先」戰略，乃至零和願景的結果，讓大陸別無選擇，只能「在科技領域投降或決一死戰」。

評論還強調，如果美國政府實施其計畫中的搞垮和掠奪（等手段），大陸有很多應對方式反制。

(中時新聞網)