近幾天華為向聯發科下1.2億片晶片訂單，引發熱議，大陸科技產業分析機構認為此舉還將對其它大陸手機品牌產生影響，或許將導致小米、OPPO、vivo將難以獲得聯發科供應高階晶片。

華為向聯發科訂購1.2億片晶片訂單，這筆訂單對於聯發科來說可謂巨量，預計這部分晶片絕大多數都是5G晶片，聯發科原預計今年的5G晶片出貨量為8000萬顆，如今僅是華為的訂單就已超出它預期的五成，可見華為的晶片訂單對聯發科的影響多麼大。

華為採購聯發科晶片預計將包括聯發科今年底發佈的高階晶片，據悉該款高階晶片有很大機會用在華為明年初發佈的高階旗艦機P50上，而P50的出貨量預計超過千萬。這就意味著在華為的支持下，聯發科在高階晶片市場將真正打開局面，同時又獲得了千萬顆晶片出貨量，可謂名利雙收。

在此之前，小米、OPPO、vivo雖然也有採用聯發科的高階晶片，但是大多數都用於它們的中階手機或低階手機上，小米採用聯發科的高階晶片普遍用於千元機，OPPO今年初採用聯發科的天璣1000L推出的Reno3定價為2999元(人民幣，下同)，vivo採用天璣1000+的iQOO Z1定價為2198元，均未突破3000元。

華為的P50如果採用聯發科高階晶片，預計定價將在4000元左右，這是至今為止除HTC之外第二家手機企業採用聯發科高階晶片定價在如此高的價格上，然而HTC當年採用聯發科高階晶片的M9+銷量寥寥，遠遠無法與P50相比。

如此一來，華為將擁有與聯發科談判的籌碼，為了確保P50不受競爭對手的影響，預計它將向聯發科施壓，迫使聯發科給予優先供應權，避免小米、vivo、OPPO採用聯發科同款高階晶片的手機定價低於3000元而影響P50的銷售。

對於聯發科來說，有了華為P50帶來的千萬顆晶片銷量打底，它已確保了自身的利益，畢竟小米、vivo、OPPO即使採用聯發科的高階晶片也只能帶來數百萬顆晶片銷量，更重要的是後三家手機企業無法幫助聯發科實現進軍高階晶片市場的願望。

由此可見，在華為和聯發科取得合作共贏的情況下，或許聯發科今年底推出的高階晶片將會優先供應給華為，而小米、vivo、OPPO將難以獲得聯發科高階晶片的供應。

(中時新聞網)