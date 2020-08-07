LeBron James on Donald Trump saying he won’t watch any more NBA games because people have kneeled to protest systemic racism during the national anthem: “I really don’t think the basketball community are sad about losing his viewership.” pic.twitter.com/l9sP7LiFsi — Mark Medina (@MarkG_Medina) August 6, 2020

面對美國總統川普公開認為NBA賽前演奏國歌單膝下跪，是種侮辱美國行為，更放話從此不看NBA，湖人「小皇帝」詹姆斯當然馬上反擊，「就算川普不看，球賽也會繼續，我可以代表所有籃球愛好者說，我們根本不在乎他看不看！」

詹姆斯在6日湖人與雷霆賽後被《SI》問到這個敏感話題，向來對川普相當反感的他，不只一次公開批評他是種族歧視者，聽到川普拒看NBA，詹皇當然很不爽，「我不認為籃球圈會因為少了他一個觀眾感到悲傷，畢竟11月要來了。」

詹姆斯口中的11月，也就是今年美國總統大選投票日，自從NBA準備本季復賽，他就不斷公開強調投票的重要性，也成立非營利組織，幫助有色人種群體可以積極行使投票權利，其實講白一點，詹皇就是努力不讓川普有機會完成連任。

美國科羅拉多州最近爆發一名黑人母親與小孩遭到警方誤抓事件，也讓詹姆斯感到相當氣憤，「看到那樣一個家庭被警察強制按在地上逮捕，我真的很受傷，也很受侮辱，他們遭受典型的種族歧視，我們只希望黑人族群能受到更公正對待。」

(中時 )