今天是8月7日，也是農曆「立秋」的日子。社團法人台中市名門命理教育協會 創會理事長楊登嵙指出，秋，即禾與火，有禾谷成熟的意思，是豐收的季節；此時梧桐樹開始落葉，故「落一葉而知秋」！秋，一候涼風至，二候白露生，三候寒蟬鳴。古人有「春夏養陽，秋冬養陰」、「春生夏長、秋收冬藏」之說，養生一定要順應四時，才能達到延年益壽的目的。

楊登嵙向《中時新聞網》表示，立秋後，自然界的陽氣開始收斂、沉降，人應當開始做好保養陽氣的準備。肺屬金，而秋季大地一遍金黃，故肺主秋季。另外秋季主收，燥為秋季之主氣，而肺為「嬌臟」不耐寒熱，故很容易被秋燥所傷，因此需要潤燥、養陰、潤肺。

特別是秋天屬金，金克木，楊登嵙表示，秋天的氣容易抑制你的肝氣、肝血的生發。肝開竅於目，所以這時候呢眼睛的視力就會有所下降，因此立秋養生重在養肺護肝。楊登嵙教授特別依照「食、衣、住、行、育、樂」來建議「立秋」養生與禁忌：

一、食的養生與禁忌

●宜吃養肺潤肺的食物

秋屬燥，而燥氣通於肺，很容易傷及肺陰，使人患鼻乾、喉嚨痛、咳嗽、胸痛等呼吸疾病，所以飲食應注意多吃些養肺潤肺的食物。肺是人體重要的呼吸器官，是人體真氣之源，肺氣的盛衰關係到壽命的長短。養肺的蔬菜包括蓮藕、百合、銀耳、木耳、山藥、胡蘿蔔、豆腐等。水果如梨子、蘋果、山楂、荸薺等。果仁類如杏仁、核桃、花生、松子、芝麻等。蜂蜜是秋季養肺潤肺的好食物。

●清熱解暑要繼續

清熱解毒類食品既能消暑、斂汗補液，還能增進食欲。因此喝些綠豆粥、蓮子粥、百合粥和薄荷粥益處多多。

●涼性食物要適量

涼性食物要適量食用，如瓜類水果西瓜、香瓜等。古人云：「秋瓜壞肚」，夏季剛過，人的脾胃受炎熱天氣影響，功能較弱，還未完全恢復，因此剛剛入秋養好脾胃很重要。

●少辛增酸

愛吃辛辣刺激食物的人要克制一下，夏季吃些辛辣食物可以增加食欲，但是立秋後要適當減少，因為秋天要收肺氣，而辛辣太盛則傷肺。「增酸」的目的是為了增強肝臟的功能，所以要多吃酸味的水果和蔬菜，如奇異果、蘋果、石榴、葡萄、橘子、檸檬、番茄等。

●多食含纖維食物

秋天乾燥易便秘，應多食富含膳食纖維的食物，如空心菜、胡蘿蔔、地瓜、白菜、芹菜、豆芽、香菇、海帶、紫菜等。

●忌暴飲暴食

到了秋季，由於氣候宜人，往往會進食過多，攝入熱量過剩，會轉化成脂肪堆積，使人發胖。在秋季飲食中，要注意適量，不能放縱食欲，大吃大喝。

●忌油膩、煎炸食物

油膩煎炸的食物不易消化，積聚在胃中，加重體內積滯的熱氣，不利於潤燥，許多慢性呼吸系統疾病常在秋季復發或加重，就是因為這個原因。

●進補的好季節

入秋之後，人體對食物的吸收率會逐漸增高，但像羊肉、狗肉在入秋之初還是要少食，因為秋初炎熱未完全退盡，過多食用大熱食物羊肉、狗肉不利於健康。太多的肉類等高蛋白食品，會增加腸胃負擔，影響胃腸功能。因此吃肉要適當，最好等到天真正涼下來以後。

●藥補不如食補

「多吃補藥，有病治病，無病強身」是不科學的，用食補代替藥補是個不錯的選擇，秋季之後我們可以多喝雪梨銀耳湯來滋陰潤肺，多吃蓮藕、蘿蔔、百合等物來保健身體，無病亂補是會擾亂身體內部節奏，而且補藥吃太多小心變成毒藥。藥物和食物既然有保健治療作用，亦有一定的副作用，久服多服會影響體內的營養平衡。尤其是老年人，不但各臟器功能均有不同程度的減退，需要全面地系統地加以調理，而且不同的季節，對保健藥物和食物也有不同的需求。因此，根據不同情況予以調整是十分必要的，不能恒補不變，一補到底。

二、衣的養生與禁忌

早晚日夜溫差大，別忘早晚添加衣服。

三、住的養生與禁忌

●「秋老虎」到要注意防暑降溫，此時晝夜溫差逐漸變大，也要預防感冒著涼。夜間睡覺時腰腹要蓋被子，以防受涼。

●炎熱季節，許多家庭和辦公室都開著空調，人們在享受清風涼意的同時，也容易患上「空調病」。尤其在立秋之後，天氣早晚較涼，稍不注意，就會出現腹痛、吐瀉、傷風感冒、腰肩疼痛等癥狀。空調開放時間不易過長，夜裡最好不開或只開除濕。這樣，既可降溫避暑，又可預防空調病。

●有慢性病如哮喘、慢性支氣管炎患者及胃腸功能較弱的人，不宜長時間開空調，避免直吹或將腹部蓋好。

四、行的養生與禁忌

早睡早起養精蓄銳，養肝護肺；早睡可以順應陽氣的收斂，早起可使肺氣得到舒展。而且，早睡早起可減少血栓形成的機會，可預防腦血栓等缺血性疾病發生。

五、育的養生與禁忌

立秋的氣溫雖然沒有降低多少，但是運動還是要堅持，運動不能停，立秋之後空氣濕度會開始變低，在清晨的時候爬爬山，多做一些深呼吸的動作，這樣的空氣浴能對身體起到很好的保健功效，晚上9點以後不要劇烈運動出汗過多。

六、樂的養生與禁忌

悶熱勿煩躁，天涼莫悲秋，「秋老虎」的燥熱威力不容小覷，氣溫高令人心情煩躁，脾氣漸長，易於衝動，影響身心健康，要調整好心態，切忌悲傷憂慮。

(中時新聞網)