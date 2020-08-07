隨著林書豪6日帶領北京首鋼扳平季後賽4強準決賽戰局，他在賽後受訪時展現高度自信，「我從來不認為我們有1節會輸！每次上場，我們就是百分之百認真去打，我們很自信，也有很多優秀球員，無須依賴第2、第3節雙外援贏球。」

也難怪林書豪有自信這樣說，因為北京6日在第2與第3節同時派上林書豪與尤度，反而跟廣東打成幾乎平手僵局(28比27、23比23)，真正決勝的關鍵，仍在末節北京攻下25分，只讓廣東拿到18分，代表北京就算派單外援仍能取勝。

「我覺得從籃球方面來看，還是比較簡單，你每天、每次的上場，就是全力以赴，我們沒有什麼特別複雜的調整，畢竟只有1天的準備時間，」林書豪輕描淡寫表示，「反正我們就是準備好，努力恢復自己體能，在場上就是全力去打。」

林書豪也替北京代總教練解立彬喊冤，畢竟北京前役遭到廣東從落後19分逆轉擊敗，解立彬遭到不少球迷批評謾罵，「第1場的失利主要怪球員，不能怪解領導，他是這麼年輕的總教練，能在這麼快的時間調整回來，已經很不容易。」

除了賽後接受大陸媒體訪問，林書豪也在微博上面發表贏球想法，「感謝上帝給我們力量，為我們加油，感謝球迷們的支持，首鋼隊，加油！＃我陪首鋼戰」從他簡單明瞭的留言當中，可以清楚感受到豪哥真的累了，畢竟這一勝得來不易。

(中時 )