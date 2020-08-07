政府推出三倍券政策，不少店家也為此祭出各種優惠活動，北市一家重機店更推出「有券就打6折活動」，等同只要有2份三倍券就能折抵現金一萬。一名網友看到後拼命湊出40萬三倍券前往消費，店家看到後傻眼秒改口不賣，最後結局超展開。
男網友看到店家在臉書大方祭出用三倍券消費就打6折的超殺優惠，就拼命到處蒐集三倍券，打算買下一台售價63萬的Kawasaki「忍者636」重機，出發前還特地致電確認可行，對方也拍胸鋪保證拿得出來就收。
或許是真的沒想到有人可以湊出40萬三倍券，當男網友拿著厚厚一包三倍券到店裡時，老闆當場傻眼，隨即改口表示不賣，甚至一度撤下臉書的優惠貼文，網友PO文大吐苦水，消息曝光後也引發爭議。
眼見輿論擴散，車行業代在臉書PO文致歉，表示自己漏掉了上線折扣。老闆也親自出來滅火，咬牙將63萬的神車以38萬三倍券賣給了買主，並在鏡頭前跟買主握手致意，買主也在臉書PO文大讚店家「一言九鼎」，結束這場風波。
(中時新聞網)
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