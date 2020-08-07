藝人羅霈穎（羅璧玲）驚傳猝逝震驚演藝圈，因失聯多日，3日晚間被發現陳屍在台北市八德路工作室。目前遺體尚存在台北二殯，明（7日）為羅霈穎頭七，好友于美人透露將舉辦招魂儀式。而網友雖不勝唏噓，但認為羅也算享受了完美人生：至少瀟灑過。

羅霈穎猝死享年59歲，葬儀社負責人表示，羅霈穎訂於明傍晚6點於二殯引魂、正式立牌位，靈堂順利設立後開放弔唁。但正式告別日期仍未定案，死因仍在釐清中，目前只將她血液送驗，並未解剖，家人也傾向不要解剖生前愛美的羅霈穎遺體。

羅霈穎個性向來直率，在節目裡坦蕩蕩，到59歲仍能在夜店走跳，猶如一尾活龍。有網友在PTT上感嘆表示，羅也算過上了完美人生。網友說，小時候羅受父母疼愛，不太給她壓力。「年輕開始歌廳賺錢，自己賺自己玩交男友，有交過富商、鮮肉、黑頭髮、金頭髮都有。」

另外，羅霈穎的哥哥家人個個都事業名聲有成，用不著她擔心。雖然投資有賺有賠，也算沒委屈自己一天過。尤其死前三天還在開心玩樂，最後可能身體痛了幾分鐘，沒有再挨刀挨藥打針，也算是相當福報的人生。

其他網友也紛紛表示「這輩子也沒委屈過挺精彩的，一路好走」、「不靠男人自己賺錢，算有骨氣了」、「靠自己過得很好很做自己，滿棒的啊」、「瀟灑過，沒病痛走，超完美的啊」、「無法同意更多」。

(中時新聞網)