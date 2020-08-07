演藝圈喜事不斷 米可白老公是怎麼追到她的？

34歲女星米可白（舊名：葡萄姐姐）深夜突然拋出震撼彈，證實與身家上億的「尾牙大王」謝銘杰6年婚破局，更直言對不起公婆，抱歉讓他們失望了，字字句句令人心疼不捨。過去米可白上中天《SS小燕之夜》，回憶與老公相識過程，更直言對方無論舉止跟打扮都相當老成，還曾經連續寫了1個多月的電子郵件給她，讓米可白火大直接封鎖。

米可白當年因為活動認識謝銘杰，但對男方不僅不來電，還一度將對方封鎖，「因為爸媽一直說好的，我就越討厭他！」、「我實在太討厭他了」，連過年特地到米可白家裡的餅店幫忙，站了6、7個小時，沒得到佳人慰問就算了，還反遭米可白大白眼。

不過最終謝銘杰還是如願抱得美人歸，在2014年彰化跨年活動上求婚米可白成功。米可白說謝銘杰追了他2年，就跟她說：「我是結婚為前提交往。」後來米可白父母得知兩人要結婚，語重心長地交代：「如果你要娶我女兒，你要好好照顧她。」未料這段婚姻僅維持6年，就宣告破局。

(中時新聞網)