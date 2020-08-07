美國新冠抗疫專家、國家過敏症和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci），在疫情期間雖然多次與總統川普意見不和，但他的專業備受美國民眾信賴。不過佛奇在政治新聞網站Politico的播客Pulse Check中透露，他收到死亡威脅，女兒也遭騷擾，一切都是因為他關於新冠肺炎的公開談話。

身為白宮新冠肺炎工作小組一員的佛奇說，「我和家人收到死亡威脅，女兒被騷擾，我只好找保全，這實在太令人震驚了。」

佛奇說，他但願那些（威脅他的）人不必經歷這種事，「我再怎樣也想像不到，會有人因為反對純粹的公共衛生原則，所以就與之抗衡…他們居然真的威脅你。」

佛奇說，他不在意網路上那些關於他的陰謀論，但威脅他和家人的人身安全非同小可。「我反對某些荒謬的念頭是一回事，但我的家人卻受到影響。當你收到死亡威脅，導致你必須聘保全隨時保護你，當他們開始打電話騷擾你的子女…我必須說，我真的被惹毛了。」

(中時 )