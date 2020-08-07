而美衛生部長阿札爾即將訪問台灣，這是自1979年美台斷交以來訪問台灣的最高級美國官員，但按照王毅目前的軟化態度，北京估計不會有強烈反應。（圖／路透）

就在全世界都高度關注美中要如何在南海發生軍事衝突之際，由大陸官媒發出外長王毅的專訪以及《人民日報》刊出的文章，不約而同地透露了中南海對美中緊張關係的判斷及應對決策。分析人士指出，中方對美方的政策立場不變，但言辭強度大幅軟化，強調「冷靜、理智」與「戰略定力」，因此可以預判北京將降低對美言辭攻勢，在美衛生部長訪台一事上，反應不會過於強烈。

美國務卿蓬佩奧兩周以來連續發出一系列對陸高壓言論，範圍涵蓋南海政策聲明、通訊網路、國家安全、美印太政策等，幾乎是全面對大陸開展一場史無前例的全面對抗，似有下一步就要跨入軍事衝突的準備。而就在這兩天，大陸媒體與官方的動作也出現微妙的變化。其中尤以大陸外長王毅回應蓬佩奧演說的談話，最能代表北京對美應對策略的改變。

這篇透過《新華社》發表的王毅專訪指出，中美關係正面臨建交以來最嚴峻的局面，根本原因是美國一部分政治勢力出於對中國的偏見和仇視，他們想復活麥卡錫主義的幽靈，從而把中美再次拖進衝突與對抗，中方不會讓這樣的陰謀得逞。

王毅強調，願意堂堂正正地與美方開展坦率有效的溝通，準備以冷靜和理智來面對美方的衝動和焦躁。我們隨時可以與美方重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可以拿到桌面上來談。

外媒引述專家表示，這可能是中美關係惡化以來，王毅態度最軟的一次談話。此回應在蓬佩奧南海演說後兩星期才發出，用詞和緩，與此前被稱為「戰狼外交」的強硬風格有極大不同。分析人士認為，雖然講話仍維持中方對美國的基本立場不變，但暫時採取「軟化態度」。

大陸《人民日報》一篇分析文章《南海形勢越複雜 中國越要加強戰略定力》也透露出試探風向的意味，該文指稱現階段在南海問題上大可不必和川普政府一般見識，川普團隊為選舉炒作「逢中必反」，如果真的出現南海衝突，反而正中這些反華政客的下懷。因此在面對此一複雜形勢時刻，必須要有戰略定力，非萬不得已，避免在南海擦槍走火。

《英國廣播公司》(BBC)引述美國紐約城市大學政治學教授夏明的分析稱，「王毅在中國的外交界常以鷹派角色出現，他這次講話體現了中國政府的共識，就是對美國目前強勢的外交做法進行規避。避免激化矛盾，升級衝突。」

另一位在美法律學者、獨立時評人虞平也認為，王毅的話反應出中方對美「基本立場不變，而是語氣軟化了」，一方面是為了緩和國內民族主義情緒，另一方面也表達了對危機控制的意識」。而美衛生部長阿札爾即將訪問台灣，這是自1979年美台斷交以來訪問台灣的最高級美國官員，但按照王毅目前的軟化態度，北京「估計不會有強烈反應」。

(中時新聞網)