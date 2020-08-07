共機6日又飛我西南空域 03:072020/08/07 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據了解，我軍方6日又偵獲共機短暫進入台灣西南空域，我廣播警告驅離外，偵巡戰機亦做適當應處。此外，美軍多架軍機今亦往南海空域飛行。有關共機行動，軍方現都不會發布，除非有特殊狀況。 軍方人士說，共機每次飛的西南位置，離我很遠，剛好是個喇叭口空域最遠處；據了解，共機近月頻繁飛該空域，主要還是因應美軍機動作，但我保持警戒，避免共機突然拐進我東部空域。 (中時 ) #空域 #軍方 #西南 #狀況 #軍方人士 也許您會感興趣 政治熱門新聞 陳其邁爆2018落選時在車上打電話給韓國瑜 韓回10字 - 政治 根本只是怯戰神！賴品妤怒轟黃國昌：秋什麼秋？ - 政治 新科立委最新民調出爐 第一名居然是她 - 政治 李眉蓁高雄掃街隊伍瞬間變長 韓家軍車隊尾隨力挺！ - 政治 53小時大戰！法官一人扳倒豪華律師團 網讚爆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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