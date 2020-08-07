近年屢傳婚變的米可白，6日深夜終於在臉書發文證實，已與身家上億的「尾牙大王」謝銘杰結束6年婚姻，兩人已於去年七月簽字離婚。謝銘杰6日凌晨也跟進在臉書發文宣布離婚，他並駁斥稍早媒體報導所言，強調兩人離婚「無任何生小孩不生小孩的問題」以及「我們也無任何的不愉快」，表示「我們還是永遠的家人」！

謝銘杰在聲明中指出：「在今天我宣布與我的前妻(事實上我一直不適應這樣稱呼她)離婚的消息，我希望讓大家知道，一、無任何生小孩不生小孩的問題,二、我們也無任何的不愉快。我們一直都是家人，彼此以自己的事業為重，希望各位給我們一點空間，因為我們還是永遠的家人。也希望不要再浪費任何的社會資源、媒體資源，希望一切就此放下，感恩不盡！感謝！！」

兩人早在去年七月已經簽字離婚，之所以選在這時機點公布，是因為離婚後米可白仍慢慢找適合的房子搬，直到今年四月才搞定房事，六月正式搬離兩人過去愛巢，經紀人洪嘉欽表示，她主要是為了找到可以養狗的房子，找了很久但很多房子都不適合，最後定下來的新居，也只能讓她帶走「四寶」中的其中一隻，其他三隻愛犬則繼續跟前夫住。

經紀人表示，米可白與前夫是在很平和的狀態下協議離婚，離婚後關係還是很好，仍像是好友、家人般關心對方，離婚沒有其他特別原因，就應該只是兩人生活形態差異大，生活上慢慢沒有了交集，各自的事業和生活也有了不一樣的方向，雖然感情淡了，但還是互相珍惜對方，因為沒有小孩的問題，因此有共識地把婚姻結束。離婚後，兩人的相處模式也像先前一樣，覺得舒服自在，搬出來後她還是可以隨時回去看狗。

至於之前多次被媒體詢問時總是避而不談，也不認婚變，經紀人表示，其實米可白自己很坦然，但很擔心她的小小私事影響到作品、模糊了她和大家努力的焦點，所以她一直很掙扎，就怕報導方向總是導向自己的婚姻私事。如今他主演的台視八點檔《生生世世》 已上檔一段時間、收視成績不錯且很穩定，加上已在拍攝新的戲，新家也已經入住，所以就決定不再隱瞞大家。

●米可白臉書全文：

本來想灑脫的跟大家說我已經離婚的消息，但心裡還是有許多不捨。

也許很多人會覺得成為「夫妻」是一件不容易的事，需要一些勇氣和衝動，為何不再努力看看呢？但婚姻的相處只有當事人最清楚，我們和平的分開、也真心的祝福彼此。

到現在仍然無法用「前夫」來稱呼他，對我來說他更像我的老師、我的摯友、我的知己，我稱呼他為「四寶的爸爸」￼

現在的我34歲了，這34年來對我最疼愛的除了我爸媽，再來就是「他」了。謝謝「四寶爸」對我的照顧與包容，總是給我最好的一切，支持我想做的每一件事。謝謝你～曾經帶給我的幸福，未來我會更加堅強、更加努力！我會照顧好自己，你永遠都是我最親的「家人」。

謝謝婆婆和公公，以及全家人對我的照顧，對不起，讓你們失望了。我真的很珍惜和你們相伴的日子，也很珍惜曾經是家人的你們。

謝謝媒體大哥大姐及朋友們一直以來對我的照顧和關心，我的私事微不足道，所以對於私生活都很低調，更不希望我的私事會模糊了新戲宣傳的焦點，以及影響大家對劇組夥伴們辛苦拍攝出來成果的關注。

我現在很好，繼續努力拍戲，也希望很快又有好的作品跟大家分享。

＃記者朋友謝謝你們 ＃辛苦大家

＃謝謝關心我的朋友們

＃抱歉因爲我的事可能會浪費到媒體資源

(中時 )