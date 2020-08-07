新華社報導，大陸國務委員兼國防部長魏鳳和6日應約同美國國防部長艾斯培通電話。雙方就中美兩國兩軍關係、下階段兩軍交往等問題交換了意見。

魏鳳和就南海、台灣、美方對中方「污名化」等問題表達中方原則立場，要求美方要停止錯誤言行，加強海上風險管控，避免採取可能使局勢升溫的危險舉動，維護地區和平穩定。

艾斯培說，在兩國關係緊張時，兩軍要保持對話磋商，管控危機，防止誤判，降低風險。

據報導，面對中美近期會否爆發軍事衝突的討論，美國國防部長艾斯培8月5日表示，美國必須在包括軍事在內的多個領域與中國展開更激烈的競爭。但他也指出，不認為中國現在是一個不可避免的威脅，「不會和他們打起來」。

8月5日，在阿斯彭安全論壇（Aspen Security Forum）舉行的視訊會議中，艾斯培大部分時間都在討論中國和中美關係。他認為，中國正在政治、經濟和軍事等領域全面挑戰美國，華盛頓將更加積極地與之抗衡。

艾斯培說：「我不認為中國現在是一個不可避免的威脅，我們不會和他們打起來。但我們必須競爭，我們必須在所有領域更加積極，無論是外交、資訊、軍事還是政治。」

艾斯培在會上再次重申對中國的軍事戰略，稱美國成立了中國戰略團隊，要求美國防大學將50％的課程內容聚焦中國，以便軍事人員全方位瞭解中國。

此外，美國還加強了對國防部人員的普通話培訓，未來5年，國際軍事教育和訓練經費將增加50％。

(中時 )