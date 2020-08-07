閻奕格將在21、22日在台中及台北Legacy舉辦「都市女聲2020：閻奕格a-live音樂會」，她以往開唱，家人都會到場，無奈今年因為疫情關係，住在香港的父母無法前來為她加油打氣，所幸她的圈外男友「單車男」已經號召親朋好友購票力挺，讓她十分感動。她日前為歌迷帶來驚喜，宣布邀請高爾宣擔任台北場的嘉賓，加碼台中場將與師兄動力火車同台飆歌。

閻奕格先前推出與高爾宣合唱的單曲〈愛上現在的我〉，日前閻奕格特地準備了消暑解渴的飲料，趁著高爾宣工作空檔時前去探班，親自邀請高爾宣擔任22日「閻奕格a-live音樂會」台北場的嘉賓，高爾宣二話不說當場答應，令閻奕格大讚高爾宣有情有義。高爾宣對於兩人終於可以在首度現場live合唱這首歌，也感到非常開心。而曾經一起合唱〈只願和你相愛〉的動力火車，也是閻奕格私心想要力邀的嘉賓人選，在確定動力火車21日有空出席台中場音樂會後，閻奕格喜出望外，滿心感謝師兄對自己的照顧。兩場搭配不同嘉賓，閻奕格也有自信會在舞台上與嘉賓們激出各自精彩的火花。

她兩年多沒有在台灣開唱，閻奕格決心這次要為歌迷帶來最精彩的演出，不但在錄音室練唱、到舞蹈教室練舞、上健身房鍛鍊體力，連回到家後也毫不鬆懈。她認真地表示：「聲帶就像是肌肉一樣，要持續不斷的訓練才能運用自如，所以我每晚回家後還會練唱四小時以上，幾乎等於每天在家開演唱會。」

(中時 )