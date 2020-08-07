J.Sheon入圍本屆金曲歌王，4日推出新單曲〈愛已死〉MV一上線，掀起熱論，因MV在墓園拍攝，J.Sheon一身黑化身最酷的「愛情送行者」，在高溫36度下穿皮大衣、頂著豔陽拍攝，他還百無禁忌的躺入棺材中，並翻玩網路上爆紅的黑人抬棺迷因梗，J.Sheon笑說：「為了在金曲獎前，投出最完美的三分球，希望藉此擺脫板凳球員命運！我們整組人馬移駕到金石園，希望吸取好山好水好風水的靈氣，來進行一場真正的頒獎前的集氣！究竟能不能擺脫『R&B板凳男』的稱號，我們繼續看下去。」

J.Sheon和MV導演好友謝乾乾就計畫配合歌曲的恐怖片意向，順利成功取得金石園墓園的同意後，大隊人馬前往取景。當天早上7點抵達金石園，在拍攝前，全員誠心拜拜取得當地「住戶」同意，穿著皮大衣的J.Sheon力抗炎熱，始終以極酷的表情入鏡，沒喊過熱，直到出了鏡頭，皮手套差點脫不下來，才發現他連手套裡都是汗水，工作人員趕緊用風扇幫他降溫，而問他狀態，他都說「沒事，可以」，其實他已中暑，還是敬業地一路拍攝到半夜，連續開工18小時。

為了更符合〈愛已死〉的情境，導演特別訂製棺木，翻玩在網路上爆紅的「黑人抬棺」影片，出動6位身材壯碩的猛男、露出健壯胸肌、腹肌上演抬棺的場面，不過這6位猛男中的一位有陰陽眼，一整天在墓園拍攝下來，可能體質太敏感，結束工作後還是被「煞到」，幸虧事後趕緊處理，已無大礙。

(中時 )