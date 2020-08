美國聯邦參議院今天投票一致通過參議員霍利(Josh Hawley)的一項法案,這項法案禁止聯邦僱員在政府所發的設備上使用影音分享應用程式TikTok。

霍利提出的「政府設備禁用TikTok法案」(No TikTok on Government Devices Act),7月22日在參院國土安全暨政府事務委員會(U.S. Senate Committee on Homeland Security and Governmental Affairs)獲一致通過,今天送交參議院表決。

霍利在聲明中說:「看到兩黨一致支持,我感到備受鼓舞,此一法案是要讓中國共產黨負起責任,其中包括……那些只對中國聽令行事的公司。」

依據中國2017年頒布的法律,公司有義務在中國的國家情報工作中給予支持及合作。

聯邦眾議院7月也以336票對71票,通過由眾議員巴克(Ken Buck)提出的法案,禁止聯邦政府員工在政府配發的設備下載TikTok。

隨著眾議院的通過和參議院的批准,此一禁令預計很快就會成為美國法律。

TikTok昨天表示,正在和美國國土安全部專家合作,以「防止受到外國影響」,並核實有關選舉的潛在不實訊息。

