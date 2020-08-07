國泰醫院婦產科醫師陳俐瑾說，從小女孩到八○、九○歲的老太太都可能罹患陰道炎，沒有年齡之分。（圖／馬景平攝）

33歲的黃小姐每到生理期就會出現大量分泌物，而且還有些異味，有時甚至還會搔癢難耐，小便時也會感到略為刺痛，就醫發現罹患陰道炎，黃小姐不以為意，直到結婚後始終無法順利懷孕，才知道關鍵竟在於分泌物。

「想要懷孕，先搞定分泌物！」臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科周宗翰醫師說，如果有大量分泌物，就如同形成很濃、很黏的塞子將子宮頸口堵住，因此精蟲猶如陷入泥中，動彈不得，自然大大降低受孕機會。

「不只如此，研究也顯示，陰道炎患者容易合併感染性病，一旦藏有披衣菌等細菌就會導致輸卵管不通。」國泰醫院婦產科醫師陳俐瑾說，嚴重甚至可能導致骨盆腔感染，都會大大增加不孕機率，就算幸運懷孕也容易早產。

陳俐瑾說，高達9成以上的女性都曾經罹患陰道炎，年紀從5歲到90歲都有，「陰道本來就有許多細菌、黴菌和平共存，夏天濕熱容易破壞平衡，患者人數會突然激增3~4成。」

陰道炎分為細菌性、黴菌性、滴蟲三大類，前兩者主要是因為菌叢失衡所導致，是最主要的陰道炎類型，而滴蟲則是透過男伴或公共場所而感染。「當陰道受感染之後，陰道的酸鹼度便會改變，因而會阻礙精子的正常運行，而且子宮此時會有自我保護機制，也常常會因此排斥精蟲。」周宗翰說，所以不孕症患者若經常有陰道炎，就會建議先治療，才能增加懷孕機率。

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(中時新聞網)