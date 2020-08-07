夏天易滿身大汗導致孳生細菌，進而引發陰道炎，求診患者比冬天多出3至4成。（圖／馬景平攝）

夏季潮濕悶熱，一向是陰道炎的好發季節，患者人數暴增4成！根據統計，9成以上女性都曾罹患陰道炎，且會反覆感染，分泌物(俗稱白帶)也隨之增加。國泰醫院婦產科醫師陳俐瑾說，陰道炎的症狀是由內而外，一開始會有分泌物、散發異味，接下來擴散到外陰部、尿道口等，就開始出現搔癢、小便有灼熱感，同時還有一股說不出的異樣感覺。

「不過，大家都是逼不得已才會就醫！」陳俐瑾說，許多女童都是尿尿喊痛，家長才趕緊陪同就醫，而成人多數都是搔癢難耐才願意治療，甚至曾有患者半夜癢得受不了掛急診。

陰道炎的治療方式以抗生素、抗黴菌藥物為主，陳俐瑾說，「細菌性陰道炎大約1周就能痊癒，滴蟲則要與伴侶一起治療，而黴菌性的治療期則長達2個月，最為難纏！也很容易復發。」

治療陰道炎的藥物為抗生素、抗黴菌藥物，後者可分為口服藥與塞劑，由醫師視患者病況而選擇。（圖／讀者提供）

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科周宗翰醫師提醒，陰道炎發作時也要避免親密行為。「當陰道正在發炎，顯示免疫力不好、細菌病原體很多，縱使性致勃勃，也千萬冷靜下來，否則可能導致發炎情形加重，甚至進展為更嚴重的輸卵管發炎而阻塞。」

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(中時新聞網)