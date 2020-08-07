夏天多補充水分，除了能避免中暑，也能降低陰道炎、尿道炎發生機率。（圖／報系資料照）

台北市立聯合醫院仁愛院區中醫師周宗翰指出，調整生活作息、減少壓力可改善陰道炎。（圖／醫師提供）

臺北市立聯合醫院仁愛院區中醫科周宗翰醫師表示，反覆復發的陰道炎患者，往往都是免疫調節出問題，首先要調整生活作息、減少壓力，同時也要改變陰道環境。「中醫認為肺、脾、腎三個臟腑都會幫助水分的吸收、利用和排出，當水分代謝的路徑發生問題，淋巴系統運作失調，就容易罹患陰道炎、產生分泌物，中醫歸類為氣虛夾濕型的體質。」

所以要以調整肺脾腎三個臟腑，中醫常用山藥、白果、車前、茯苓來調理體質，如果症狀更嚴重，就會在上述的藥材再加上苦參根、龍膽草、黃柏等中藥，同時搭配針灸與耳朵放血來活絡氣血，可以有效改善陰道炎反覆發作的體質。

一位有不孕困擾的黃小姐，經過周宗翰診治之後，決定先改善她陰道炎的狀況，在經過上述中藥調理，搭配針灸之後，大約半年左右的時間，陰道炎便較少發作、症狀也有所改善，更值得開心的是，黃小姐終於成功懷孕。周宗翰打趣說「沒了白帶，就來了孩子」，呼籲不孕女性積極治療陰道炎。

周宗翰也提醒夏天要多喝水，許多陰道炎患者自認體內濕氣過重，常常認為少喝水，就能減少身體濕氣，這是錯誤觀念。「濕氣重是因為水分代謝出現異常，就算減少水分攝取，停留在體內的濕氣一樣排不出來。」周宗翰認為多喝水、多排尿，有助於改善陰部感染發炎，但切忌喝飲料、甜點、冰品、汽水，以免體內燥熱，反而讓發炎情況更嚴重。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)