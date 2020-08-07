醫師呼籲女性盡量避免使用護墊，生理期時也應該勤換衛生棉。（圖／馬景平攝）

國泰醫院婦產科醫師陳俐瑾說，從小女孩到八○、九○歲的老太太都可能罹患陰道炎，沒有年齡之分。（圖／馬景平攝）

陰道炎復發率相當高！國泰醫院婦產科醫師陳俐瑾說，調查顯示半數女性在過去一年中都曾復發陰道炎，其中以細菌性陰道炎最為普遍，主要症狀是散發異味，分泌物大多較為灰白，但多數女性不以為意；黴菌性陰道炎容易搔癢、紅腫，所以求診率較高，分泌物結塊猶如乳酪。

滴蟲性陰道炎也有明顯異味，分泌物則呈現黃綠色合併泡沫，通常也會搔癢、小便灼熱感。陳俐瑾說，就醫後才能真正判定陰道炎類型，而且部分症狀也和尿道炎相似，也都需要醫師檢查才能分辨、對症治療，千萬不要自行服藥，以免反而產生抗藥性。

陳俐璟認為「預防勝於治療」，面對夏季這樣的濕熱環境，建議女性朋友下半身穿著寬鬆、透氣，盡量不要穿緊身褲，否則陰道炎更容易反覆發作。另外，夏天大量流汗，許多人也可能「過度清潔」私密處，提醒「洗外不洗內」。

「建議只要沖洗外陰部就好，不要因為覺得有分泌物就一直沖洗陰道，這樣反而會沖掉好菌，更容易導致菌叢失衡。」陳俐瑾也建議，就算是女童小便後也要使用衛生紙按壓一下私密處，以保持清潔。

但擦拭時千萬不要過於用力，也要記得由前往後按壓，方向錯誤恐怕會導致感染。「還有，最好不要使用護墊！」陳俐瑾說，主要是因為許多人往往會忘記更換護墊，非常容易孳生細菌，生理期使用衛生棉時也要勤更換。

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(中時新聞網)