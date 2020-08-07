小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（7日）新聞重點。

【1】收押3立委 牢飯都吃光 北檢憂串供 抗告今裁定

台北地檢署偵辦立委集體貪瀆案，遭聲押的立委趙正宇及徐永明，分別以100萬、80萬交保，北檢認為兩人可能說謊串供，有羈押必要，6日就交保裁定提出抗告；另遭羈押的立委助理林家騏、丁復華遭羈押，也同時提抗告，依法院羈押重大被告的處理辦法，高院今會作出裁定結果。

【2】賴品妤轟黃國昌 只是怯戰神

時代力量前主席徐永明涉貪退黨。民進黨立委賴品妤昨在臉書痛批，時力只會利用年輕人，「有利用價值就是有理想的年輕人，理念不合就是政二代出來辯論」，選舉結果已證明，從頭到尾誰是都在說謊的政客。

【3】該不該被廢 新舊試委內鬨

朝野立委推動廢除考試院，考試院昨發聲明表達反對卻引發內鬨。聲明指出，廢除考試院或弱化考試權獨立，恐將導致徇私用人並毀壞文官中立；但蔡英文總統提名的考委與官員隨後也發聲明，反對考試院的聲明，強調五權或三權問題，尊重立法院的修憲提案權。

【4】香港增確診案例竟是台女 在台期間均在北部活動

昨傳出香港確診病例中有一例是自台灣返回香港，但中央流行疫情指揮中心今表示，該個案其實是台灣人，為50多歲台籍女子，在台期間均在北部活動，目前正在了解確診個案的接觸者。

【5】入境普篩做不得 李秉穎：每天多花420萬 還恐增染疫黑數

近來國內對於邊境普篩的呼聲越來越高，但中央流行疫情指揮中心專家會議小組今天做出決議，不會對邊境進行普篩，專家諮詢小組委員李秉穎今出席記者會表示，之所以做出不對邊境普篩的原因在於成本效益不高，策略未必優於現行政策。

(中時新聞網)